Sau hơn 3 tuần phát động, cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025 (FARC 2025) đã khép lại giai đoạn đăng ký với tổng số đội đăng ký là 800 đội, trong đó có 636 đội đáp ứng các điều kiện của Ban tổ chức và đủ điều kiện dự thi chính thức.

636 đội này đến từ 59 tỉnh/thành trên cả nước. Các địa phương có số lượng đội thi đông đảo nhất bao gồm Hà Nội (97 đội), TP.HCM (71 đội), Đồng Nai (31 đội)… cho thấy sự lan tỏa rộng khắp và đồng đều về cơ hội tiếp cận công nghệ giữa các vùng miền.

Những con số ấy không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sân chơi công nghệ dành cho học sinh THPT, mà còn khẳng định tinh thần sáng tạo và sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ Việt Nam đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot.

Ông Nguyễn Hùng Quân - Giám đốc Tuyển sinh Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT kiêm Trưởng Ban tổ chức - cho biết số lượng đội đăng ký vượt dự kiến ban đầu. Ông chia sẻ: “Những con số này phản ánh sự quan tâm của học sinh và các trường THPT đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot. FPTU AI & Robotics không chỉ là sân chơi công nghệ đơn thuần mà còn là một phần trong mục tiêu dài hạn của Trường Đại học FPT nhằm lan tỏa tinh thần học tập lĩnh vực STEAM trong khối giáo dục phổ thông”.

Top 10 tỉnh thành có tổng số đội xác nhận tham gia nhiều nhất cuộc thi FARC 2025

Không chỉ thu hút số lượng lớn thí sinh tham gia mà FARC 2025 còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều đội thi “lão luyện”, từng chinh chiến và đạt thành tích cao tại các đấu trường công nghệ trong và ngoài nước. Trong đó, đội Rise and Shine của trường THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất (Hà Nội) từng vô địch giải Vietnam Robotics Challenge 2023, đạt giải Robot được yêu thích nhất và Thiết kế ấn tượng tại cuộc thi Vietnam STEM Robotics Championship 2023. Đặc biệt, Rise and Shine đã đạt giải 1st Place Inspire Award tại cuộc thi FIRST Tech Challenge Vietnam và trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại FIRST Championship 2025 ở Mỹ ngày 15 - 19/4/2025.

Đội M2F Team của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) từng đạt giải Ba Vietnam Open Robotics Challenge 2023, giải Kết nối xuất sắc nhất cuộc thi Vietnam Open Robotics Challenge 2024.

Đội Rise and Shine tại giải FIRST Tech Challenge Vietnam 2024 - 2025

Sự xuất hiện của các đội thi dày dạn kinh nghiệm này không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo nên sức hút đặc biệt cho FARC 2025, hứa hẹn những trận đấu trí kịch tính, những ý tưởng đột phá và tinh thần cạnh tranh đầy cảm hứng giữa các tài năng trẻ trên khắp cả nước.

Thí sinh Nguyễn Tấn Phúc (đội M2F Team, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ: “Thông qua cuộc thi, em và các bạn trong nhóm sẽ được thử thách bản thân, học hỏi từ các đội thi khác trên toàn quốc. Bên cạnh đó, em được muốn rèn luyện các kỹ năng như làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và thuyết trình ý tưởng. Được góp mặt trong cuộc thi lớn như FARC 2025 là động lực để đội em đi sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ yêu thích”.

Từ ngày 5 - 14/5 và từ ngày 3 - 7/6, các đội thi sẽ bước vào giai đoạn đào tạo trực tuyến chuyên sâu về AI và robotics, chuẩn bị kiến thức nền tảng trước khi “tham chiến”. Trong đó, 1 buổi giới thiệu thể lệ, hình thức thi và cách tính điểm. 3 buổi về AI sẽ giúp các đội hiểu cơ bản về trí tuệ nhân tạo, cách sử dụng PartyRock - công cụ sẽ được sử dụng trực tiếp trong cuộc thi - và thực hành hoàn thiện ứng dụng AI. 5 buổi đào tạo về Robotics giúp học sinh hiểu cơ bản về robot, ứng dụng của robotic trong cuộc sống, giải đáp mọi thắc mắc về đề bài của cuộc thi, thực hành một số bước trong đề bài, tham khảo kinh nghiệm thực tế chế tạo robot và cách xây dựng câu lạc bộ Robotics tại trường THPT.

FARC 2025 sẽ diễn ra 3 vòng thi chính: Thi lập trình AI (ngày 31/5 và 1/6); Thi Robotics cấp khu vực (từ ngày 16/6 - 10/7) và Chung kết toàn quốc (ngày 2 - 3/8). Tiêu chí chấm điểm được thiết kế để đánh giá toàn diện năng lực của các đội thi, đảm bảo tính công bằng và phản ánh chính xác khả năng ứng dụng AI cũng như thiết kế, lập trình và điều khiển robot hiệu quả.

Đại diện Trường Đại học FPT cùng các thầy cô đến từ nhiều trường THPT tại lễ khai mạc cuộc thi

Đề bài của FARC 2025 có chủ đề “Nông nghiệp bền vững”. Các đội thi cần sáng chế robot có khả năng phối hợp với những người nông dân, từ đó xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc Việt Nam. Với thử thách này, ban tổ chức kỳ vọng tìm ra những nhà phát minh, nhà sáng chế tài năng trong lĩnh vực nông nghiệp và robotics, mở ra nhiều giải pháp đột phá cho tương lai.

Cuộc thi sẽ trao nhiều giải thưởng hấp dẫn và các suất học bổng cho các thí sinh tại vòng thi lập trình AI và vòng Chung kết toàn quốc với tổng giá trị lên đến 13 tỷ đồng.

FARC 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà còn là môi trường thực hành sinh động, nơi các bạn học sinh được phát triển tư duy công nghệ, khả năng làm việc nhóm, và tiếp cận các xu hướng khoa học hiện đại. Đây cũng là dịp để cộng đồng giáo dục và phụ huynh nhìn thấy tiềm năng nổi bật của thế hệ trẻ trong hành trình chinh phục tương lai bằng công nghệ.

Bích Đào