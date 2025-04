FIRST Tech Challenge World Championship (FTC) là giải đấu robotics cấp thế giới danh giá nhất dành cho học sinh trung học, do tổ chức FIRST (Mỹ) sáng lập. Đây là sân chơi đỉnh cao của khoa học – công nghệ – kỹ thuật – toán học (STEM) và tinh thần đồng đội cho thế hệ trẻ toàn cầu.

Nhóm học sinh Việt Nam thi đấu tại giải đấu robot cấp thế giới FIRST Tech Challenge World Championship 2025. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường quốc tế FIRST Tech Challenge World Championship 2025 (FTC 2025), đội tuyển GreenAms 24751 của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) đã lập nên 2 kỳ tích. Đầu tiên, nhóm học sinh Việt Nam cùng liên minh của mình vô địch bảng Edison – bảng đấu được đánh giá khốc liệt nhất trong số 4 bảng của giải, trước khi trở thành Á quân (trong liên minh cùng một đội của Mỹ và một đội của Ấn Độ) của giải Vô địch thế giới robot FTC 2025.

Cụ thể, ở bảng đấu Edison, với tinh thần chiến đấu kiên cường và chiến lược thi đấu sắc sảo, GreenAms 24751 đã cùng hai đội liên minh vượt qua hàng loạt đối thủ “sừng sỏ” để trở thành liên minh vô địch bảng, mang về chiếc cúp FTC World đầu tiên cho Việt Nam.

Bước vào vòng loại trực tiếp toàn giải, liên minh gồm đội học sinh Trường Amsterdam đã thi đấu bản lĩnh, phối hợp ăn ý và tiến vào trận chung kết rồi giành danh hiệu Finalist Alliance – Á quân Thế giới FTC 2025.

Robot do đội tuyển GreenAms 24751 của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) thiết kế tham gia giải đấu. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn, chuyên gia về STEM nhận định, đây là một kết quả rất xuất sắc, thậm chí ở mức đột phá, chưa từng có ở cấp độ câu lạc bộ robot của học sinh.

“Có thể nói đây là thành tích xuất sắc nhất của một đội robot theo đơn vị trường học đến giờ này của cộng đồng robotics Việt Nam. Bởi giải Vô địch thế giới robot FTC 2025 là một trong những giải đấu robot lớn nhất và khó nhất thế giới dành cho học sinh phổ thông”, ông Sơn nói.

Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, chiến thắng này của các học trò như là món quà tuyệt vời nhân dịp Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tròn 40 năm tuổi.

“Đây là một lời chúc mừng đầy tự hào, đầy cảm hứng từ thế hệ học sinh đang đưa tên tuổi nhà trường tỏa sáng trên bản đồ trí tuệ thế giới”, bà Dương nói.

Đội tuyển GreenAms 24751 của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) giành ngôi vị Á quân cùng liên minh.

Theo bà Dương, thành tích tại đấu trường quốc tế FTC 2025 là ‘trái ngọt’ của nhiều năm nỗ lực bền bỉ, nhiệt huyết của thầy trò nhà trường, sự đồng hành tận tâm của phụ huynh và sự ủng hộ tạo điều kiện của các cấp. “Đây là động lực để nhà trường tiếp tục phát triển các hoạt động giáo dục trong lĩnh vực Robotics nói riêng, khoa học công nghệ nói chung theo đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, bà Dương nói.