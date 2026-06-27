Sáng 27/6, từ khi mặt trời còn chưa lên cao, con đường dẫn về Vực Rào, thôn Nam Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã nhộn nhịp bước chân. Người già, thanh niên, trẻ nhỏ đều háo hức mang theo dụng cụ đánh bắt quen thuộc, chờ khoảnh khắc lễ hội bắt đầu.

Ban tổ chức lễ hội dựng rạp trên bờ để theo dõi các "nơm thủ" đánh cá

Sau hồi trống khai hội, mặt nước Vực Rào rộng khoảng 30ha nhanh chóng trở nên sôi động. Những chiếc nơm tre liên tục được úp xuống, những chiếc vó, rớ lần lượt được kéo lên. Tiếng reo vui của người bắt được cá hòa cùng tiếng cổ vũ bên bờ tạo nên khung cảnh đặc biệt chỉ có ở lễ hội này.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đổ về Vực Rào để săn cá

Năm nay, mực nước thấp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia. Nhiều người chỉ mất ít phút đã có cá mang lên bờ, trong đó có những con cá trắm nặng nhiều kilogram.

Không chỉ người dân địa phương, lễ hội còn thu hút nhiều người từ các địa phương lân cận tìm về trải nghiệm. Với nhiều người, đây không đơn thuần là cuộc thi bắt cá mà còn là dịp gặp gỡ, tìm lại ký ức quê hương.

Hàng trăm người dân, du khách cùng lội nước

Anh Nguyễn Viết Tâm (trú Nghệ An) cho biết, những năm gần đây anh đều tham gia lễ hội. Năm nay, sau khi xuống nước khoảng 5 phút, anh đã bắt được con cá nặng 4kg.

Những 'nơm thủ' săn cá không biết mệt

Lễ hội đánh cá Vực Rào, còn được biết đến với tên gọi lễ hội đánh cá Đồng Hoa hay lễ xả Vực, đã tồn tại khoảng 300 năm tại vùng đất Nghi Xuân. Đây là một sinh hoạt cộng đồng gắn với đời sống nông nghiệp, thể hiện mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống đủ đầy của người dân.

Lễ hội thu hút cả người lớn tuổi và thanh thiếu niên tham gia săn cá

Bé trai theo mẹ lội nước săn tôm cá ở Vực Rào

Từ xưa, người dân trong vùng có những quy ước nhằm bảo vệ nguồn thủy sản ở Vực Rào. Mỗi năm, sau mùa vụ, khi thời điểm phù hợp, người dân mới cùng nhau tổ chức lễ hội để vừa vui chơi, vừa duy trì sự gắn kết cộng đồng.

Một người đàn ông bắt được con cá nặng 5kg

Năm nay, mực nước khá thấp thuận lợi cho việc đánh bắt của người dân và du khách

Điểm đặc biệt của lễ hội là sự tham gia của nhiều thế hệ trong làng. Người lớn tuổi truyền lại kinh nghiệm, lớp trẻ tìm hiểu phong tục quê hương, còn trẻ nhỏ có dịp chứng kiến một nét sinh hoạt dân gian hiếm gặp.

Chị em phụ nữ dùng rớ để săn cá

Kết thúc lễ hội, Ban tổ chức trao giải cho những người bắt được cá có trọng lượng lớn nhất. Năm nay, giải nhất thuộc về ông Phan Văn Bình (thôn Gia Phú, xã Nghi Xuân) với con cá trắm nặng 5,7kg.

"Thành quả" của người dân sau vài tiếng lội nước.

Sau khi lên bờ, ban tổ chức lựa chọn những con cá có kích thước lớn để trao thưởng

Qua hàng trăm năm, lễ hội đánh cá Vực Rào vẫn giữ nguyên sức hút bởi sự giản dị, gần gũi. Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh cả cộng đồng cùng xuống nước, cùng cười nói, cùng chia sẻ niềm vui đã trở thành một dấu ấn văn hóa riêng của vùng quê Hà Tĩnh.