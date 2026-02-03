Nguồn clip: Hải Anh

Ngày 3/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cần thủ tại Đà Nẵng câu được con cá thu nặng tới 63kg, sau đó cùng bạn bè vượt hơn 300m đường dốc để đưa “chiến lợi phẩm” về nhà. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Theo tìm hiểu, người câu được con cá “khủng” nói trên là anh Lê Văn Hải (43 tuổi, trú TP Đà Nẵng). Chia sẻ với phóng viên, anh Hải cho biết, cá trên được câu vào chiều 1/2, tại khu vực ghềnh đá bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Anh Hải bên con cá khủng câu được. Ảnh: G.X

Anh Hải cho hay, thời điểm đó anh sử dụng cần máy với bộ đồ câu hạng nặng. Khi cá cắn mồi, nó bất ngờ nhảy khỏi mặt nước rồi lao ra xa, kéo dây hàng trăm mét.

“Tôi chỉ kịp hét lên là dính cá lớn rồi bắt đầu giằng co. Cảm giác ấy vừa hồi hộp vừa phấn khích”, anh Hải nhớ lại.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ vật lộn căng thẳng, anh Hải mới đưa được con cá vào gần bờ. Tận dụng địa hình ghềnh đá, anh dùng dây thừng lớn buộc cá vào thân cây, cùng các bạn câu khiêng qua quãng đường núi hơn 300m để đưa cá lên bờ.

Cá được khiêng về nhà. Ảnh: G.X

Anh Hảo cho biết, anh bắt đầu tập câu cá từ năm 6 tuổi và đã có khoảng 20 năm kinh nghiệm câu cá biển.

Trước đó, trong quá trình đi câu, anh Hải từng chinh phục nhiều loài cá có kích thước lớn như cá mập nặng khoảng 80kg hay cá mè nước ngọt nặng 16kg.

Tuy nhiên, con cá thu dài gần 2m, nặng 63kg chinh phục được lần này vẫn được anh xem là một trong những “kỷ lục đáng nhớ nhất” của mình. Cá sau khi đưa về nhà được anh Hải xẻ thịt để sử dụng và biếu người thân, bạn bè.