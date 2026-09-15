139 sinh viên bị cảnh cáo học tập do có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ. Ngoài ra, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng “xóa tên” (cho thôi học) đối với 43 sinh viên, trong đó có 30 sinh viên đại học chính quy nghỉ học không lý do, 13 sinh viên bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa.

Hàng trăm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân bị cảnh cáo học tập, xét thôi học.

Theo quy định của Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu số lần bị cảnh báo học tập vượt quá 2 lần liên tiếp hoặc vượt quá 3 lần không liên tiếp.

Ngoài ra, sinh viên nghỉ học không có lý do trong 1 học kỳ chính (không có quyết định nghỉ học tạm thời, không đăng ký học, có khối lượng tín chỉ học tập bằng không) hoặc vượt quá thời gian học tập tối đa được phép theo quy định cũng sẽ bị buộc thôi học.

Trước đó, vào tháng 1/2026, Đại học Kinh tế quốc dân cũng ra quyết định cảnh cáo học tập đối với 158 sinh viên, gồm 138 sinh viên đại học chính quy các khóa từ K61 đến K66, 20 sinh viên K60 có kết quả học tập kém và không theo kịp tiến độ.

Ngoài ra, nhà trường cũng xóa tên đối với 334 sinh viên, trong đó có 162 sinh viên các khóa quá hạn, 57 sinh viên đại học chính quy nghỉ học không lý do, 14 sinh viên hệ đại học chính quy bị cảnh báo học tập quá số lần tối đa, 30 sinh viên đại học chính quy bảo lưu quá thời hạn không quay trở lại, 71 sinh viên học song song 2 chương trình quá thời gian đào tạo tối đa.