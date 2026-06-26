Ngày 26/6, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố kết quả trúng tuyển diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học vào đại học chính quy năm 2026.

Năm nay, có 311 thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đạt giải nhất trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được tuyển thẳng.

Bên cạnh đó, trường xét trúng tuyển 1 thí sinh dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành. Thí sinh này cần hoàn thành chương trình dự bị đại học trước khi vào học chính thức năm học 2027-2028.

Đại học Kinh tế Quốc dân còn xét trúng tuyển 1 thí sinh khuyết tật đặc biệt nặng và 1 thí sinh dự bị đại học đã hoàn thành chương trình dự bị đại học, đạt điểm trúng tuyển vào các ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025.

Những thí sinh này cần tốt nghiệp THPT năm 2026, đạt tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15/30, trừ các thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT và thí sinh quy định tại quy chế tuyển sinh hiện hành.

Trường cũng ưu tiên xét tuyển đối với 314 thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đạt giải nhất trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, tốt nghiệp THPT năm 2026, đăng ký xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, được cộng điểm ưu tiên từ 0,5-1,5 điểm.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả tại địa chỉ: https://ai.neu.edu.vn/tuyen-sinh/tools/kqxt.

Nhà trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển thẳng và dự bị đại học đăng ký nguyện vọng chính thức trên hệ thống của Bộ GD-ĐT từ ngày 2-14/7.

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT từ ngày 15/7 đến 21/7.

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 chính thức sẽ được công bố trước 17h ngày 13/8. Sau đó, các em xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8.

Thí sinh nhập học trực tuyến trên hệ thống của Đại học Kinh tế Quốc dân sau khi đã xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 23/8.