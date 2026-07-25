Theo phản ánh của một số thí sinh và phụ huynh, dù đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng và đăng tải đầy đủ minh chứng chứng chỉ IELTS lên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân, thí sinh vẫn bị nhà trường từ chối xét tuyển theo phương thức kết hợp vì không nộp minh chứng trên cổng tuyển sinh riêng của trường.

Các ý kiến cho rằng quy trình này làm phát sinh thêm thủ tục, chưa phù hợp với chủ trương đơn giản hóa tuyển sinh khi Bộ GD-ĐT đã xây dựng một hệ thống dữ liệu dùng chung.

Hồ sơ phải hợp lệ mới được đưa vào xét tuyển

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với VietNamNet, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết việc yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ trên hệ thống của trường nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh hồ sơ trước khi đưa vào xét tuyển.

“Việc rà soát hồ sơ không chỉ là quyền tự chủ mà còn là trách nhiệm của từng trường đại học. Chúng tôi không thể sử dụng những dữ liệu, minh chứng chưa được xác thực để đưa vào xét tuyển”, ông Đức nói.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Đức cho biết toàn bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp vào Đại học Kinh tế Quốc dân đều được kiểm tra 100%. Không chỉ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, trường còn rà soát kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, SAT, diện ưu tiên và các điều kiện khác theo đề án tuyển sinh.

Để thực hiện việc này, trường phải phối hợp với các đơn vị cấp chứng chỉ hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. Trường hợp phát hiện không hợp lệ, chẳng hạn chứng chỉ hết hiệu lực hay thông tin không trùng khớp, nhà trường sẽ liên hệ với thí sinh và từ chối hồ sơ.

Theo đại diện nhà trường, Bộ GD-ĐT xây dựng hệ thống tuyển sinh chung nhưng không thực hiện thay các trường việc kiểm tra, xác thực hồ sơ. Do đó, nếu chỉ căn cứ vào dữ liệu thí sinh khai trên hệ thống của Bộ nhưng chưa xác minh thì sẽ rủi ro rất lớn khi trường sử dụng để xét tuyển.

“Trường hợp thí sinh trúng tuyển nhưng sau đó bị phát hiện sử dụng chứng chỉ không hợp lệ, buộc phải hủy kết quả trúng tuyển sẽ gây ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh”, ông Đức nhấn mạnh.

Ngoài mục đích trên, bộ dữ liệu hợp lệ cũng được trường sử dụng để phân tích, đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng và quy đổi điểm.

Ông Đức cũng cho rằng một số trường không yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ trên hệ thống riêng vì phương thức xét tuyển của các trường này đơn giản, chủ yếu dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ có thể khai thác được từ dữ liệu quốc gia.

Hay như chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân, những thí sinh chỉ xét tuyển thuần túy dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ không cần phải nộp hồ sơ trên hệ thống của trường. Nhưng với các phương thức xét tuyển kết hợp, trường cần có dữ liệu và minh chứng để kiểm tra, xác thực trước khi đưa vào xét tuyển.

Lý do trường thu lệ phí 200.000 đồng

Về khoản lệ phí 200.000 đồng thí sinh phải nộp khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của trường, TS Lê Anh Đức cho biết đây là khoản kinh phí phục vụ cho việc xây dựng và vận hành hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xử lý dữ liệu, cung cấp công cụ tra cứu điểm xét tuyển, đồng thời hỗ trợ tư vấn để thí sinh đánh giá khả năng trúng tuyển theo từng ngành đào tạo.

Bên cạnh đó, trường phải huy động lực lượng lớn để tiếp nhận, đối chiếu và xác minh hồ sơ. Không chỉ kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, nhà trường còn rà soát kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, SAT, các diện ưu tiên và nhiều thông tin khác trước khi xác nhận hồ sơ hợp lệ.

“Khoản lệ phí này nhằm bù đắp chi phí cho các dịch vụ mà nhà trường cung cấp trong quá trình tuyển sinh”, ông Đức nói.

Theo đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân, mức lệ phí 200.000 đồng đã được công khai trong đề án tuyển sinh ngay từ đầu và áp dụng thống nhất đối với tất cả thí sinh đăng ký theo phương thức xét tuyển kết hợp, không phân biệt đối tượng hay số lượng nguyện vọng đăng ký.