Gần 100 sinh viên Y khoa quốc tế đến từ Ấn Độ và Bhutan vừa nhập học tại Đại học Đại Nam, nâng tổng số sinh viên nước ngoài theo học ngành Y đào tạo bằng tiếng Anh tại trường lên 300 người.

Gần 100 sinh viên Y khoa quốc tế khóa II - đợt 1 chính thức bắt đầu hành trình học tập tại DNU.

Gần 100 tân sinh viên đến từ Ấn Độ và Bhutan vừa chính thức nhập học chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa quốc tế tại Trường Đại học Đại Nam (DNU). Đây là dấu mốc trong quá trình mở rộng quy mô đào tạo và hợp tác giáo dục quốc tế của nhà trường.

Đào tạo Y khoa quốc tế đòi hỏi những tiêu chuẩn cao về chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và đặc biệt là hệ thống thực hành lâm sàng, yếu tố quan trọng quyết định chất lượng đào tạo bác sĩ.

Sau 6 năm triển khai đào tạo Y khoa và 2 năm phát triển chương trình dành cho sinh viên quốc tế, Đại học Đại Nam từng bước mở rộng hoạt động, tích lũy kinh nghiệm tổ chức đào tạo và đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên nước ngoài.

Hiện DNU có gần 300 sinh viên Y khoa quốc tế đang học tập.

Đào tạo bác sĩ giỏi chuyên môn, vững y đức

Tại lễ khai giảng khóa 2 - đợt 1 sáng 23/11, TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam nhấn mạnh, dù đến từ những quốc gia khác nhau, sinh viên Ấn Độ, Bhutan và Việt Nam đều hướng tới những giá trị chung của nghề y: lấy con người làm trung tâm, y đức làm nền tảng và sức khỏe cộng đồng làm sứ mệnh.

Gửi gắm tới các tân sinh viên, TS. Lê Đắc Sơn chia sẻ: “Vài năm nữa, khi các em khoác chiếc áo blouse trắng trở về Ấn Độ, Bhutan, hoặc đến bất cứ nơi đâu trên thế giới, tôi mong các em sẽ tự hào nói: ‘Tôi đã trở thành bác sĩ ở Việt Nam, tại Đại học Đại Nam.’ Và tôi mong mỗi bệnh nhân của các em sẽ nói: ‘Đó là một bác sĩ giỏi, và là một con người tốt’”.

TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam.

Thông điệp khẳng định định hướng đào tạo của Nhà trường: chú trọng chuyên môn, y đức và trách nhiệm với người bệnh

Mạng lưới bệnh viện thực hành, gắn đào tạo với thực tiễn

Đại học Đại Nam xây dựng mạng lưới bệnh viện thực hành, tạo điều kiện để sinh viên học lâm sàng cả ngày và trực đêm tối thiểu một buổi mỗi tuần tại các cơ sở y tế như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba…

Tại lễ khai giảng, ThS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khẳng định bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận sinh viên thực tập lâm sàng. Sinh viên được tiếp cận hoạt động khám, chữa bệnh dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời có cơ hội nghiên cứu khoa học và cập nhật kiến thức y học chứng cứ.

Sinh viên Y khoa quốc tế học thực hành tại Trung tâm tiền lâm sàng hiện đại ngay tại trường.

Năm 2026, Đại học Đại Nam có khóa sinh viên Y khoa đầu tiên tốt nghiệp. Trong đó, 16 sinh viên trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Hải Phòng và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Kết quả này ghi nhận năng lực học tập của sinh viên, đồng thời cho thấy vai trò của việc gắn đào tạo với thực hành lâm sàng.

Đối tác quốc tế đặt niềm tin vào tầm nhìn dài hạn

Hợp tác quốc tế góp phần kết nối sinh viên Nam Á với chương trình đào tạo Y khoa tại Việt Nam.

Bà Deepa Ranganathan - Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty Aieraa Overseas Studies, đối tác độc quyền tuyển sinh Y khoa quốc tế của Đại học Đại Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào là đối tác độc quyền của Trường Đại học Đại Nam trong công tác tuyển sinh sinh viên y khoa quốc tế. Điều khiến tôi đặc biệt tin tưởng vào Trường Đại học Đại Nam chính là tầm nhìn dài hạn của Nhà trường”.

Sự hợp tác mở rộng cơ hội học tập tại Việt Nam cho sinh viên quốc tế, thúc đẩy giao lưu giáo dục và văn hóa giữa các quốc gia.

Sinh viên quốc tế bắt đầu hành trình blouse trắng tại Việt Nam

Với sinh viên quốc tế, du học ngành Y là hành trình sáu năm đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và khả năng thích nghi với môi trường mới.

Đại học Đại Nam sở hữu cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

“Rời xa nhà chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng sự hiếu khách, chân thành của người Việt Nam và môi trường học tập năng động, tôn trọng sự khác biệt tại DNU đã nhanh chóng khiến nơi này trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi”, Hussain Shahla Ismat, sinh viên Y khoa quốc tế K19 - Đại học Đại Nam, chia sẻ.

Từ lựa chọn học tập tại Việt Nam, sinh viên Ấn Độ và Bhutan đang từng bước chuẩn bị cho hành trình trở thành bác sĩ, trong khi Đại học Đại Nam tiếp tục mở rộng đào tạo Y khoa quốc tế gắn với trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thế Định