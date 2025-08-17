Sự kiện do Văn phòng Cơ quan Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại tá Nguyễn Hoa Chi – Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Thường trực về nhân quyền Chính phủ cho biết, triển lãm gồm hai phần chính: “Tôn giáo – Tín ngưỡng” và “Đồng bào các dân tộc Việt Nam”. Triển lãm nhằm tôn vinh bản sắc dân tộc, niềm tin tôn giáo và di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm mở cửa tự do đón công chúng từ ngày 15-17/8 tại Vườn tượng An Hội (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Ban Tổ chức

Hàng trăm tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc tại triển lãm phản ánh đời sống tinh thần phong phú, đa dạng của cộng đồng các dân tộc trên khắp đất nước. Từ những nghi lễ linh thiêng như Vesak, Hội Yến Diêu Trì Cung, thờ Mẫu Tam phủ… đến các lễ hội dân gian và phong tục truyền thống như múa Xòe Thái, đua Ghe Ngo, lễ cưới người Dao đỏ, nghề dệt thổ cẩm của người Xạ Phang...

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Ảnh: Ban Tổ chức

“Mỗi hình ảnh là một lát cắt chân thực, phản ánh chiều sâu văn hóa, khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là minh chứng sinh động cho chính sách nhân văn, nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền phát triển của các dân tộc thiểu số”, Đại tá Nguyễn Hoa Chi chia sẻ.

Những tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm cũng là những câu chuyện nhân văn, phản ánh một Việt Nam đa dạng trong thống nhất, tôn trọng sự khác biệt và luôn đồng hành cùng người dân để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh – nơi mọi người đều có cơ hội phát triển toàn diện.

“Tôi đặc biệt hy vọng rằng thế hệ trẻ – những người tiếp nối hành trình xây dựng đất nước – sẽ tìm thấy trong triển lãm này niềm tự hào, sự hiểu biết và cảm hứng để giữ gìn di sản văn hóa như một phần của bản sắc dân tộc và trách nhiệm công dân”, Đại tá Nguyễn Hoa Chi nói.

Triển lãm ảnh “Sắc tộc - Niềm tin và di sản” được đánh giá là một sáng kiến văn hóa đặc biệt, mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước – con người Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023–2025 và ứng cử nhiệm kỳ tiếp theo 2026–2028.

Triển lãm mở cửa tự do cho công chúng tham quan.