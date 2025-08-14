Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí đề nghị người phát ngôn nghị bình luận về báo cáo nhân quyền thường niên năm 2024 vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/8, trong đó có nội dung về Việt Nam.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng bày tỏ: "Chúng tôi lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/8 vừa qua. Báo cáo này chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người.

Báo cáo tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay

Người phát ngôn nhấn mạnh Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình Đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân và không để ai bỏ lại phía sau.

Các quyền tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản cụ thể và được triển khai trên thực tiễn Việt Nam.

"Như nhiều lần chúng tôi cũng đã chia sẻ, đó là Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Mỹ về những vấn đề còn tồn tại, khác biệt trên tinh thần xây dựng, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ" - người phát ngôn khẳng định.



