Theo hãng tin Al Jazeera, đã có hàng triệu người dân Iran đổ về thủ đô Tehran trong hai ngày 4 - 5/7 để tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Ông Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích phủ đầu của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2, hưởng thọ 86 tuổi. Ông là người nắm quyền lãnh đạo tối cao của Iran suốt gần 4 thập kỷ.

Hàng triệu người Iran tham dự lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Đám đông tham gia lễ tang tại thủ đô Tehran. Ảnh: WANA

Hàng triệu người Iran tham dự lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Ngay từ sáng sớm 4/7, hàng nghìn người đã tập trung tại khu phức hợp tôn giáo rộng lớn Grand Mosalla để viếng linh cữu của ông Khamenei. Tới ngày 5/7, người dân Iran đã cùng cử hành lễ cầu nguyện tập thể cho nhà lãnh đạo quá cố và gia đình. Trước đó, đại diện của hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã có mặt tại Tehran hôm 3/6 để viếng ông Khamenei và gặp gỡ các quan chức Iran.

Xuyên suốt thời gian tổ chức tang lễ, an ninh tại Tehran đã được tăng cường ở mức cao nhất, trong đó xe bọc thép, súng máy hạng nặng cùng hàng loạt lính bắn tỉa được triển khai dày đặc quanh khu vực tổ chức tưởng niệm.

Hàng triệu người Iran tham dự lễ tang dành cho cố Lãnh tụ Ali Khamenei. Video: Al Jazeera

Những người đưa tang mang theo quốc kỳ Iran và ảnh ông Khamenei. Ảnh: WANA

Ảnh: WANA

Lịch trình còn lại của lễ tang:

- Ngày 6/7 (Thứ Hai): Đoàn đưa tang chính thức tại Tehran, di chuyển từ phố Damavand qua Quảng trường Imam Hossein, Quảng trường Enghelab, Quảng trường Azadi đến cao tốc Shahid Lashkari.

- Ngày 7/7 (Thứ Ba): Lễ đưa tang và cầu nguyện tại thành phố thánh Qom.

- Ngày 8/7 (Thứ Tư): Linh cữu được đưa sang Iraq để tổ chức lễ đón cấp nhà nước và các nghi thức tại Najaf và Karbala.

- Ngày 9/7 (Thứ Năm): Lễ đưa tang cuối cùng và an táng tại thành phố thánh Mashhad.