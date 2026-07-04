Hãng Anadolu dẫn lời ông Trump phát biểu tại núi Rushmore ở Nam Dakota trong lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào tối qua (3/7) như sau: "Chúng ta đã tạo ra quân đội mạnh nhất và hùng mạnh nhất. Chúng ta đã thắng hai cuộc chiến tranh thế giới... Chiến tranh Lạnh đã đẩy kẻ thù của Mỹ vào sâu trong lịch sử".

Đề cập đến các cuộc xung đột gần đây, ông Trump nói: "Chúng ta đã đánh bại Venezuela trong một ngày và giáng đòn nặng nề vào Iran. Bây giờ Iran đang rất muốn dàn xếp. Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta dành cho họ một tuần để tổ chức tang lễ vì chúng ta tử tế".

Tối 3/7, các nhà lãnh đạo nước ngoài và phái đoàn từ nhiều quốc gia đã tới viếng và bày tỏ lòng tiếc thương đối với cựu lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei khi lễ tang chính thức bắt đầu tại thủ đô Tehran.

Người dân tiếc thương cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Người dân tiếc thương cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Viếng cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Anadolu

Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng trực tiếp suốt cả ngày, ghi lại hình ảnh các nguyên thủ, quan chức cấp cao và phái đoàn chính trị quốc tế đến khu phức hợp cầu nguyện Imam Khomeini Mosalla ở Tehran, địa điểm thường được sử dụng để tổ chức các nghi lễ tôn giáo và sự kiện cấp nhà nước quy mô lớn, để chia buồn và bày tỏ sự kính trọng trước linh cữu của ông Khamenei.

Nơi đặt quan tài ông Ali Khamenei. Ảnh: Anadolu.

Người dân Iran bày tỏ lòng tiếc thương ông Ali Khamenei. Ảnh: Anadolu

Quan tài của ông Ali Khamenei. Ảnh: Anadolu

Người dân ôm ảnh cố lãnh tụ tối cao. Ảnh: Anadolu

Đoàn khách tới viếng cố lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: Anadolu

Ông Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2. Sự kiện này đã châm ngòi cho xung đột kéo dài gần 3 tuần và làm căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.

Theo lịch trình tang lễ chính thức, các nghi lễ tưởng niệm diễn ra tại Tehran suốt cuối tuần với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia, quan chức cấp cao và các nhân vật tôn giáo. Lễ an táng được lên kế hoạch vào ngày 9/7 tại đền thờ Imam Ali Reza ở thành phố Mashhad phía đông bắc, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Hồi giáo Shia.