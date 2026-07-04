Theo TASS, ông Medvedev ngày 3/7 đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Pezeshkian bên lề lễ viếng cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran.

Ông Medvedev tới tham dự lễ tang với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài ra, phái đoàn của Nga còn bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Sergey Tsivilev, Thứ trưởng Ngoại giao Georgy Borisenko và một số quan chức cấp cao khác.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TASS

Trong cuộc gặp, Tổng thống Pezeshkian đã cảm ơn ông Medvedev và phái đoàn Nga, đồng thời thể hiện sự cảm kích trước sự hỗ trợ của Moscow dành cho Tehran trong suốt thời gian qua.

"Iran và Nga còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng và vận tải. Tuy vậy, những cơ hội này cần được hiện thực hóa bằng quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn", ông Pezeshkian cho biết.

Theo Tổng thống Iran, Hành lang vận tải quốc tế Bắc - Nam (INSTC) hiện là một trong những dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước. Ông nhấn mạnh việc phát triển hạ tầng vận tải và trung chuyển giữa Iran - Nga không chỉ phục vụ lợi ích chung của hai bên, mà còn góp phần tăng cường kết nối và hợp tác trong khu vực.

Trong thời gian ở Tehran, ông Medvedev dự kiến ​​sẽ gặp gỡ Lãnh tụ tối cao Iran đương nhiệm Mojtaba Khamenei và các quan chức an ninh chủ chốt thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).