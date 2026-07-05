Theo hãng tin WANA, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 5/7 cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm nào của các đối thủ cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt và mang tính hủy diệt từ các lực lượng vũ trang Iran.

"Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội ngừng bắn để nâng cao khả năng chiến đấu. Chúng tôi sẽ không lãng phí hay bỏ qua dù chỉ một khoảnh khắc," Chuẩn tướng Mohammad Akraminia cho biết.

Đề cập đến lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, ông Akraminia kỳ vọng sự hiện diện của đông đảo người dân sẽ góp phần thúc đẩy cộng đồng quốc tế đứng lên chống lại "chủ nghĩa bá quyền".

Phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia. Ảnh: WANA

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận việc Washington và Tehran tạm dừng đàm phán cho tới khi lễ tang của ông Khamenei kết thúc. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng bày tỏ ngạc nhiên khi có hàng triệu người tới tham dự lễ tang ở Tehran.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn Al Arabiya, vòng đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra sớm nhất vào ngày 11/7. Nội dung chính của cuộc đàm phán sắp tới bao gồm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và hồ sơ hạt nhân của Tehran.

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh nỗ lực làm trung gian của Pakistan

Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 4/7 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ở Istanbul. Tại đây, ông Erdogan đã ca ngợi vai trò trung gian của Pakistan trong tiến trình hòa giải giữa Iran và Mỹ.

"Cả thế giới đã thở phào nhẹ nhõm khi Mỹ và Iran ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các sáng kiến nhằm giảm căng thẳng trong khu vực, đồng thời theo dõi sát sao các hành động khiêu khích của Israel", ông Erdogan cho biết.

Trước đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng nhiều lần lên án những chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza, Lebanon và Syria. Hiện Israel vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ Lebanon, tuyên bố chỉ rút quân khi nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon giải giáp hoàn toàn.