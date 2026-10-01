Đái tháo đường có thể âm thầm gây tổn thương võng mạc, dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngày 1/10, Hội thảo khoa học về mô hình quản lý toàn diện cho người bệnh mắc bệnh lý võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường có sự tham dự của Bệnh viện Mắt Trung Ương (Hà Nội) và Bệnh viện Mắt TPHCM.

Theo báo cáo tại hội thảo, nước ta đang có khoảng 7 triệu người trong độ tuổi 30-69 mắc đái tháo đường. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng một phần ba người bệnh đái tháo đường có bệnh võng mạc ở các mức độ khác nhau. Bệnh thường tiến triển âm thầm, người bệnh có thể không nhận thấy triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Các tổn thương võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường có thể dẫn đến suy giảm thị lực, đặc biệt ảnh hưởng đến nhóm người trong độ tuổi lao động.

Trao tặng thiết bị y tế cho BV Đa khoa khu vực Thủ Đức. Ảnh: Thu Thuỷ.

Người bệnh có các triệu chứng nhận biết như nhìn mờ, đặc biệt là khi đọc sách hoặc nhìn gần, nhìn các đường thẳng thấy bị lượn sóng, méo mó. Một số trường hợp xuất hiện đốm đen hoặc vùng tối ở trung tâm tầm nhìn. Việc khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm tổn thương để có hướng theo dõi và điều trị phù hợp.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình “Vì đôi mắt Việt” do Cục quản lý Khám chữa bệnh và các bệnh viện chuyên khoa mắt, nội tiết tham gia. Các mục tiêu của chương trình cũng hướng đến một trong những mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là tăng tỷ lệ người bệnh đái tháo đường được khám và theo dõi bệnh lý về mắt đạt trên 75%. Việc phát hiện tổn thương mắt ngay trong quá trình người bệnh khám, điều trị đái tháo đường được kỳ vọng giúp can thiệp sớm và hạn chế nguy cơ mất thị lực.

Chương trình hướng tới xây dựng quy trình chăm sóc liền mạch, trong đó người bệnh được tầm soát, chuyển tuyến và điều trị phù hợp thay vì chăm sóc rời rạc giữa các chuyên khoa.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên; đồng thời hơn 20.000 người bệnh tại 6 bệnh viện được hưởng lợi từ hoạt động phát hiện sớm, chuyển tuyến và điều trị đến hết năm 2027.

Các đơn vị tham gia gồm Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt TPHCM và một số tổ chức tại Việt Nam.

Các đơn vị đồng hành đã trao tặng Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức một máy chụp ảnh màu đáy mắt không giãn đồng tử, kèm phần mềm phân tích hình ảnh hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo. Việc đưa thiết bị chụp đáy mắt có hỗ trợ AI được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng phát hiện tổn thương võng mạc ở người bệnh đái tháo đường, qua đó giúp người bệnh được chuyển đến cơ sở chuyên khoa khi cần thiết.