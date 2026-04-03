Trang Carscoops vừa cho biết, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố danh sách 18 công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công tại khu vực Trung Đông, trong đó, có Tesla.

Ngoài Tesla , các tập đoàn khổng lồ khác như Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, Dell, IBM, Nvidia, Palantir, General Electric, JPMorgan Chase, Boeing và Spire Solutions cũng được nêu tên là "mục tiêu hợp pháp".

Đáng chú ý, IRGC không chỉ đưa ra cảnh báo chung chung mà còn ấn định thời điểm cụ thể cho các hành động trả đũa. Thậm chí, tổ chức này còn khuyến cáo nhân viên của các công ty liên quan rời khỏi nơi làm việc và kêu gọi người dân tránh xa các cơ sở trong bán kính 1km.

Trong danh sách mục tiêu, Tesla là cái tên gây bất ngờ. Không giống các “ông lớn” công nghệ khác như Google hay Microsoft vốn có liên quan đến dữ liệu và hạ tầng số, Tesla về bản chất là một hãng xe điện thuần thương mại tại thị trường Trung Đông. Tuy nhiên, chính mạng lưới đại lý hiện diện rộng khắp và dễ nhận diện lại khiến hãng xe này trở nên dễ trở thành mục tiêu tấn công.

Hiện Tesla đã xây dựng hệ thống showroom, trung tâm dịch vụ và hơn 30 trạm sạc nhanh tại các quốc gia vùng Vịnh như UAE, Saudi Arabia và Qatar. Đây đều là những địa điểm công cộng, nằm ở khu dân cư hoặc trung tâm thương mại đông đúc, điều khiến nguy cơ thiệt hại lan rộng nếu xảy ra tấn công trở nên đặc biệt đáng lo ngại.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ an ninh, Tesla còn đang chịu tác động trực tiếp từ bất ổn khu vực. Trước đó, hãng đã phải kích hoạt chế độ sạc miễn phí tại các trạm Supercharger trong khu vực như một biện pháp hỗ trợ người dùng trong bối cảnh khủng hoảng leo thang.

Việc Tesla bị đưa vào danh sách mục tiêu cũng phản ánh một thực tế đáng chú ý: ranh giới giữa doanh nghiệp dân sự và các yếu tố địa chính trị ngày càng mờ nhạt. Iran cáo buộc các công ty công nghệ, bao gồm Tesla, có liên quan đến việc hỗ trợ các hoạt động quân sự thông qua công nghệ và dữ liệu – dù những cáo buộc này vẫn gây nhiều tranh cãi.

Trong bối cảnh đó, sự hiện diện ngày càng lớn của Tesla tại Trung Đông, vốn từng được xem là bước đi chiến lược giờ đây lại trở thành con dao hai lưỡi. Khi xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các tài sản vật lý của hãng tại khu vực này có thể tiếp tục đối mặt với những rủi ro khó lường.

(Theo Carscoops)

