Không thể phủ nhận, đèn pha LED, projector hay matrix trên các dòng xe đời mới giúp người lái nhìn rõ hơn người đi bộ, biển báo và chướng ngại vật. Tuy nhiên, mặt trái là ánh sáng quá mạnh từ xe đối diện có thể gây lóa tạm thời, đặc biệt trên đường hai chiều, quốc lộ hoặc cao tốc không có dải phân cách cứng.

Kính lái xe ban đêm được nhiều tài xế lựa chọn khi thường xuyên lái xe buổi tối. Ảnh: Eye Plus

Tại Việt Nam, tình trạng sử dụng đèn pha không đúng chuẩn, bật đèn chiếu xa trong khu dân cư hay độ đèn sai quy định càng khiến vấn đề trầm trọng. Theo các thống kê an toàn giao thông, tỷ lệ tai nạn nghiêm trọng vào ban đêm luôn ở mức cao, dù lưu lượng xe thấp hơn ban ngày, buộc người lái phải tìm mọi cách để cải thiện khả năng quan sát.

Trong bối cảnh đó, kính lái xe ban đêm được nhiều người xem như giải pháp "cứu cánh" để giảm cảm giác chói và mệt mỏi khi lái xe.

Kính lái xe ban đêm là gì?

Về bản chất, kính lái xe ban đêm không phải kính thuốc và không thay thế kính cận hay kính loạn. Đây thường là loại kính có tròng màu vàng nhạt hoặc được phủ lớp chống phản xạ Nhà sản xuất thường quảng bá rằng màu vàng giúp tăng độ tương phản và lọc bớt ánh sáng chói.

Một bộ phận người dùng cho biết họ cảm nhận rõ hiệu quả khi lái xe trên đường đông, nhiều xe ngược chiều dùng đèn pha LED. Ánh sáng "dịu" hơn, mắt đỡ mỏi, đặc biệt với những người thường xuyên lái xe đường dài ban đêm. Nhiều loại kính được thiết kế đủ lớn để đeo chồng lên kính cận, khá tiện cho người bị tật khúc xạ.

Không ít ý kiến cũng cho rằng kính màu vàng không chỉ dùng ban đêm mà còn hữu ích ban ngày, nhất là khi trời nhiều mây hoặc ánh nắng gắt gây lóa.

Nhưng hiệu quả không phải lúc nào cũng như quảng cáo. Ở chiều ngược lại, một số lại cho rằng hiệu quả không quá rõ rệt. Lý do là kính màu vàng có thể làm giảm lượng ánh sáng đi vào mắt, vô tình khiến tầm nhìn kém hơn trong điều kiện thiếu sáng, đặc biệt trên đường tối, ít đèn đường, tình trạng khá phổ biến ở ngoại thành và các tuyến quốc lộ Việt Nam.

Các chuyên gia thị lực cũng từng cảnh báo rằng không có bằng chứng khoa học đủ mạnh khẳng định kính màu vàng giúp cải thiện thị lực ban đêm. Trái lại, nếu tròng kính kém chất lượng, khả năng gây mỏi mắt hoặc phản tác dụng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Có nên mua kính lái xe ban đêm?

Nhìn chung, kính lái xe ban đêm không phải "thần dược" giúp bạn nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Hiệu quả của chúng phụ thuộc rất lớn vào thị lực từng người, điều kiện ánh sáng, loại đường và thậm chí cả chất lượng kính. Với một số tài xế, đây chỉ là phụ kiện mang tính hỗ trợ tâm lý. Với số khác, kính thực sự giúp lái xe dễ chịu hơn trong những chuyến đi đêm dài.

Quan trọng hơn, để đảm bảo an toàn khi lái xe ban đêm, tài xế vẫn cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản: kiểm tra và điều chỉnh đèn pha đúng chuẩn, giữ kính chắn gió sạch sẽ, hạn chế nhìn trực diện vào đèn xe đối diện và giảm tốc độ khi tầm nhìn kém. Kính lái xe ban đêm, nếu có dùng, chỉ nên xem là giải pháp bổ trợ, không phải yếu tố quyết định an toàn.

Trong điều kiện giao thông Việt Nam, việc sử dụng đèn pha đúng quy định, giảm tốc độ ban đêm và giữ khoảng cách vẫn là “lá chắn” an toàn hiệu quả nhất.

