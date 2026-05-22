Theo AutoExpress, Jaecoo 3 sẽ dự kiến ra mắt tại thị trường châu Âu vào đầu năm 2027. Đây được xem là mẫu SUV nhỏ nhất và có giá bán dễ tiếp cận nhất của hãng Omoda & Jaecoo (thương hiệu thuộc tập đoàn Chery - Trung Quốc) từ trước đến nay, hướng tới nhóm khách hàng phổ thông. Đồng thời, sự xuất hiện của Jaecoo 3 tạo sức nặng lên các đổi thủ như Ford Puma hay Renault 4.

Bản phác thảo mẫu Jaecoo 3. Ảnh: AutoExpress

Theo những hình ảnh độc quyền được AutoExpress hé lộ, mẫu Jaecoo 3 vẫn trung thành với phong cách thiết kế vuông vức đậm chất SUV địa hình, kiểu dáng được nhiều người ví như một “mini Land Rover”.

Đáng chú ý, tập đoàn mẹ Chery hiện cũng đang liên doanh với Land Rover để phát triển và sản xuất dòng Freelander mới. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi liệu DNA thiết kế của hãng xe Anh có đang ít nhiều ảnh hưởng tới ngôn ngữ tạo hình trên các mẫu xe Jaecoo hay không.

Thông tin ban đầu cho biết Jaecoo 3 có chiều dài khoảng 4,2 mét, thuộc nhóm SUV/crossover cỡ nhỏ. Mẫu xe này sẽ có cả phiên bản thuần điện dùng pin và hybrid (bao gồm cả loại cắm sạc PHEV) nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa tại châu Âu.

Giá bán chính thức chưa được công bố, song nhiều nguồn tin cho rằng Jaecoo 3 có thể được định giá khoảng 16.000-17.000 bảng Anh, tương đương xấp xỉ 560-600 triệu đồng.

Trước đó, thương hiệu Omoda & Jaecoo đã tạo bất ngờ tại Anh và một số nước châu Âu nhờ mẫu Jaecoo 7. Dù mới chỉ ra mắt từ tháng 1/2025 nhưng Jaecoo 7 nhanh chóng đạt doanh số hơn 30.100 xe trong năm đầu tiên.

Đáng chú ý, Jaecoo 7 từng hai lần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số xe mới hàng tháng tại Anh trong quý I/2026 và trở thành một trong 3 mẫu xe bán chạy nhất nước Anh từ đầu năm 2026 đến nay. Một mình Jaecoo 7 đã đóng góp lớn vào thị phần 4,8% của thương hiệu Omoda & Jaecoo tại xứ sở sương mù.

Một trong những yếu tố giúp Jaecoo 7 hút khách là thiết kế bị nhận xét có nhiều nét tương đồng với Range Rover Velar nhưng giá bán thấp hơn đáng kể so với các mẫu SUV hạng sang châu Âu.

Ngoài Vương quốc Anh, Omoda & Jaecoo cũng có bước phát triển thần tốc tại các quốc gia khác như Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan dù chỉ mới đặt chân vào thị trường. Thời gian tới, thương hiệu xe Trung Quốc có kế hoạch đưa những sản phẩm của mình vào Đức, quốc gia được coi là trung tâm công nghiệp ô tô lớn nhất châu Âu, đồng thời là một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.

Chủ tịch hãng Chery Automobile, ông Yin Tongyue, chia sẻ với Auto Express: “Ở Trung Quốc, chúng tôi thích những chiếc xe rất lớn và những chiếc xe rất nhỏ, nhưng ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới, người ta lại thích những chiếc xe có kích thước nằm giữa hai thái cực đó.”

