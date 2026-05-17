Theo trang Carsales, hãng xe Nhật Bản đã xác nhận Outlander Sport sẽ có mặt tại thị trường ô tô New Zealand, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tuy nhiên, không khó để nhận ra mẫu xe mới chính là Mitsubishi Xforce được đổi tên. Đáng chú ý, đây là mẫu xe hybrid tự sạc đầu tiên của Mitsubishi được bán tại thị trường này.

Mitsubishi Xforce HEV được đổi tên thành Outlander Sport HEV và bán tại New Zealand. Ảnh: Carsales

Tại Đông Nam Á, bản hybrid tự sạc HEV của Mitsubishi Xforce hiện mới chỉ sản xuất và bán riêng tại thị trường Thái Lan, các thị trường còn lại trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam vẫn chưa được phân phối phiên bản này.

Nếu Mitsubishi Xforce HEV hay Outander Sport HEV (tên gọi mới tại New Zealand) được đưa về Việt Nam, đây sẽ là lợi thế không nhỏ dành cho mẫu xe SUV cỡ B này để cạnh tranh với đối thủ Toyota Yaris Cross HEV trong phân khúc.

Tại New Zealand, Mitsubishi Outlander Sport được phân phối với hai phiên bản XLS và VRX. Cả hai đều sở hữu danh sách trang bị khá đầy đủ, gồm màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số cho người lái, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính và khoảng sáng gầm lên tới 212mm.

Về vận hành, hệ truyền động hybrid của Outlander Sport gồm một động cơ xăng MIVEC 1.6L và một động cơ điện đi kèm hộp số tự động 2 cấp, có khả năng hoạt động linh hoạt giữa cấu hình hybrid nối tiếp và song song, tự động chuyển đổi theo điều kiện vận hành thực tế.

Ở tốc độ thấp, xe có thể chạy thuần điện EV Mode với nguồn năng lượng đến từ bộ pin dung lượng 1,1 kWh, tuy không lớn nhưng đủ cho mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải trong đô thị. Cách thức hoạt động này tương tự như Honda CR-V e:HEV tại Việt Nam.

Ngoài ra, giới thạo tin cho biết Mitsubishi đang phát triển một phiên bản ASX điện hóa hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Theo Carsales

