Theo những hình ảnh chụp trộm do Korean Car Blog chia sẻ, người xem đã có một cái nhìn rõ nét về thiết kế nội thất của Hyundai Tucson thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay, đây cũng sẽ là mẫu xe tiếp theo của Hyundai được trang bị nền tảng thông tin giải trí Pleos Connect hoàn toàn mới, tích hợp vào màn hình cảm ứng trung tâm lớn hơn.

Nội thất của Hyundai Tucson thế hệ mới lộ diện hoàn toàn. Ảnh: Korean Car Blog

Cách bố trí nội thất của Tucson mới được cho là khá tương đồng với sedan Hyundai Grandeur 2027 vừa được ra mắt toàn cầu vào đầu tháng 5/2026, với màn hình cảm ứng trung tâm 17 inch, kết hợp cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch. Thiết kế này sẽ thay thế hoàn toàn hệ thống màn hình kép 12,3 inch và màn hình điều khiển điều hòa riêng 6,6 inch trên Tucson hiện tại.

Dù đẩy mạnh số hóa, Hyundai vẫn giữ lại một hàng nút bấm vật lý bên dưới màn hình trung tâm, phục vụ các thao tác quan trọng như điều chỉnh điều hòa, phương tiện hay các chức năng thường dùng. Các phím điều khiển trên vô-lăng cũng được duy trì, phần nào giúp người lái không bị “ngợp” giữa rừng cảm ứng.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất lại nằm ở cách bố trí cần điều khiển. Trên các phiên bản tay lái nghịch, Hyundai Tucson 2027 nhiều khả năng sẽ sử dụng "công tắc đa chức năng" bên trái vô-lăng, gộp chung điều khiển đèn, xi-nhan và cần gạt mưa giống như trên Ioniq 3 hay Grandeur mới.

Trong khi đó, cần số điện tử kiểu Mercedes-Benz sẽ được đặt bên phải cột lái, thay thế bố cục quen thuộc vốn đã gắn bó với Tucson nhiều năm qua.

Nguồn video: Korean Car Blog

Ngoài ra, Hyundai Tucson thế hệ mới được kỳ vọng sẽ sở hữu hàng loạt trang bị công nghệ mới như sạc không dây chuẩn MagSafe/Qi2 có nam châm, camera hành trình tích hợp tương tự như Toyota RAV4 mới, cổng USB Type-C sạc nhanh hơn và kho ứng dụng tải về trực tiếp trên xe.

Đặc biệt, mẫu xe SUV cỡ C này có thể trở thành một trong những xe phổ thông đầu tiên hỗ trợ Apple CarPlay Ultra hiện mới chỉ xuất hiện trên các mẫu siêu xe Aston Martin.

Để cạnh tranh với Toyota RAV4 và Honda CR-V, Hyundai Tucson 2027 được dự đoán sẽ tập trung mạnh vào các phiên bản hybrid và plug-in hybrid. Đồng thời, xe cũng có thể tăng nhẹ kích thước và áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” mới, từng xuất hiện trên Nexo và Ioniq 3, nhằm tạo dấu ấn khác biệt trong phân khúc SUV cỡ C.

(Theo Korean Car Blog)

