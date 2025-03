Giám đốc điều hành toàn cầu của Citroën, Thierry Koskas, xác nhận rằng một số mẫu xe cổ điển của hãng sẽ được nâng cấp. Phát biểu tại lễ ra mắt mẫu hatchback điện e-C3 mới nhất, ông cho biết: “Chúng tôi muốn một số mẫu xe mang tính biểu tượng của mình tiếp tục nâng tầm thương hiệu Citroën. Chúng tôi sở hữu một di sản tuyệt vời – bao gồm những mẫu xe như DS và 2CV.”

Khi được hỏi về khả năng Citroën 2CV quay trở lại, ông đáp đầy ẩn ý: “Chúng tôi không loại trừ khả năng khai thác di sản này.”

Mẫu xe 2CV (màu vàng) xuất hiện trong phim James Bond 1981. Ảnh: Spotern

Mẫu Citroën DS, sản xuất từ giữa những năm 1950 đến 1970, cũng là một biểu tượng cổ điển khác có thể được hồi sinh.

Trong khi đó, mẫu 2CV từng góp mặt trong bộ phim James Bond For Your Eyes Only (1981), với một phân cảnh đầy kịch tính: Bond nhảy lên ghế hành khách của chiếc 2CV màu vàng thuộc về Melina Havelock, lao vun vút qua những con đường núi quanh co, bị truy đuổi bởi đàn em của Hector Gonzalez trên hai chiếc Peugeot 504 sedan.

Cuối cùng, Bond nắm quyền điều khiển và chiếc 2CV trải qua một màn rượt đuổi gay cấn: băng qua vườn ô liu, lao qua đường, nhảy qua một chiếc Peugeot đang truy đuổi và va chạm bánh sau bên phải vào nóc xe sedan.

Nguyên mẫu 2CV được giấu kín khi Thế chiến II nổ ra. Ảnh: CarScoops

Cảnh rượt đuổi trong For Your Eyes Only được quay tại Corfu trong 12 ngày, sử dụng nhiều chiếc Citroën 2CV. Sau quá trình quay phim, bốn chiếc xe được biết là còn tồn tại, trong khi ít nhất hai chiếc đã bị thanh lý.

Thierry, một người bán xe từ những năm 1990 tại Đông London, cho biết dù Citroën đang hồi sinh một số mẫu xe cổ điển, nhưng điều này không diễn ra “một cách hệ thống” trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Nếu 2CV thực sự quay trở lại, giá bán có thể được định ở mức phải chăng, dưới 20.000 bảng Anh. Theo các báo cáo đầu năm nay, Citroën đang cân nhắc tái sử dụng tên gọi 2CV, với dấu hiệu cho thấy quá trình phát triển phiên bản hiện đại của mẫu xe huyền thoại này đã bắt đầu.

Cựu giám đốc Citroën – nay là CEO của Peugeot – Linda Jackson từng chia sẻ với một tạp chí ô tô cách đây sáu năm: “Chúng tôi phát triển thiết kế bằng cách nhìn lại quá khứ, nhưng tôi không muốn Citroën trở thành một thương hiệu chỉ làm xe theo phong cách hoài cổ. Tôi sẽ không sản xuất một chiếc 2CV mới. Nó đã có thời của nó, rất thành công, nhưng giờ là lúc tìm ra thiết kế tiếp theo phù hợp với khách hàng.”

Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao tiết lộ với Autocar vào tháng 1 rằng các thiết kế cho một phiên bản mới của “Deux Chevaux” đã được khởi động.

Mẫu 2CV nguyên bản được thiết kế trước Thế chiến II, với mục đích đơn giản: giúp nông dân di chuyển trên cánh đồng mới cày mà không làm vỡ rổ trứng. Những nguyên mẫu đầu tiên của 2CV được giấu kín khi chiến tranh nổ ra, trước khi chính thức đi vào sản xuất năm 1948. Trong suốt vòng đời của mình, 2CV đã đạt doanh số 9 triệu chiếc cho đến khi ngừng sản xuất vào năm 1990.

