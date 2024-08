Peugeot 3008 là mẫu SUV cỡ C, thương hiệu Pháp đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ lâu. Đến năm 2018, mẫu xe này chính thức ra mắt thế hệ mới và đến tháng 6/2021, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Peugeot 3008 cũng được THACO ra mắt thị trường Việt.

Giá Peugeot 3008 cao hàng đầu phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Hữu Đình

Thời điểm tháng 6/2021, Peugeot Việt Nam ra mắt mẫu 3008 với hai phiên bản AL (Allure) và AT (Active) với giá niêm yết lần lượt 1,109 và 1,009 tỷ đồng nhưng được khuyến mãi, giảm chỉ còn 1,089 tỷ đồng và 989 triệu đồng. Mặc dù vậy, giá Peugeot 3008 vẫn cao hàng đầu phân khúc SUV cỡ C.

Dưới đây là bảng so sánh giá một số mẫu SUV cỡ C, thời điểm tháng 6/2021:

Mẫu xe Peugeot 3008 Hyundai Tucson Honda CR-V Mazda CX-5 Giá tiền (đơn vị: triệu đồng) 1.009-1.109 799-940 998-1.138 839-1.059

Nếu tính theo giá khuyến mãi, người tiêu dùng phải chi số tiền khoảng 1,13 tỷ đồng để làm thủ tục lăn bánh mẫu xe Peugeot 3008, phiên bản AT vào thời điểm mới ra mắt. Dù vậy, sau 3 năm sử dụng, mẫu xe này chỉ còn khoảng 750 triệu đồng trên thị trường xe cũ.

Trong khi đó, Hyundai Tucson bản dầu đặc biệt có giá lăn bánh thời điểm năm 2021 khoảng 1,05 tỷ đồng và hiện tại, giá trên thị trường xe cũ chỉ còn khoảng 750 triệu đồng, tương đương khấu hao 28,6%.

Mẫu xe Mazda CX-5, phiên bản Signature Premium cao cấp nhất từng có giá lăn bánh khoảng 1,18 tỷ đồng thời điểm năm 2021 nhưng hiện chỉ còn khoảng 800 triệu trên thị trường xe cũ, khấu hao 32,2%. Honda CR-V G cũng từng có giá lăn bánh khoảng 1,17 tỷ đồng. Sau 3 năm sử dụng, hiện giá xe chỉ còn khoảng 850 triệu đồng, khấu hao 27,3%.

Có thể thấy, Peugeot 3008 không phải là mẫu xe giữ giá nhất trong phân khúc SUV cỡ C. Độ khấu hao giá trị của xe tương đối nhiều so với Honda CR-V và Hyundai Tucson nhưng cũng gần như ngang ngửa với Mazda CX-5.

Thiết kế phá cách, trang bị hiện đại

So trong phân khúc SUV cỡ C, Peugeot 3008 là mẫu xe có thiết kế phá cách, nổi bật, hiện đại và trung hoà, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Peugeot 3008 bản AT tiêu chuẩn dùng mâm 18 inch. Ảnh: Hữu Đình

Trang bị ngoại thất của Peugeot 3008, phiên bản AT tương đối hiện đại với cụm đèn trước LED, đèn định vị dạng nanh, cốp đóng/mở điện. Không gian khoang điều khiển bên trong xe 3008 khá hiện đại, thiết kế theo ngôn ngữ i-Cockpit tinh tế, hơi hướng phi thuyền không gian với toàn bộ khu vực điều khiển hướng về người lái.

Không gian nội thất hiện đại. Ảnh: Hữu Đình

Về trang bị tiện nghi, 3008 bản AT vẫn có ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, cần số điện tử, điều hoà tự động 2 vùng, sạc không dây,... Khi đặt cạnh phiên bản AL cao cấp, bản AT chỉ dùng màn hình giải trí 8 inch, không có sưởi ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất và chỉ dùng 6 loa thường thay vì 10 loa Focal.

Mặc dù bị cắt giảm tương đối nhưng những trang bị còn lại trên Peugeot 3008 phiên bản AT vẫn dư sức đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng mà không cần phải nâng cấp thêm.

Hàng ghế sau tương đối rộng. Ảnh: Hữu Đình

So với các đối thủ trong phân khúc, hàng ghế sau của Peugeot 3008 tương đối rộng rãi và thoáng, vượt trội hơn so với Honda CR-V đời 2021 và Mazda CX-5 nhưng ngang ngửa với Hyundai Tucson đời 2021. Dù vậy, yếu điểm của mẫu xe thương hiệu Pháp này chỉ có 2 hàng ghế, 5 vị trí ngồi thay vì 3 hàng ghế, 7 vị trí ngồi như trên Honda CR-V.

Khả năng vận hành chưa ấn tượng, thiếu tính năng ADAS

Peugeot 3008 trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.6L cho tất cả các phiên bản, công suất đạt 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 245Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Bảng so sánh thông số động cơ một số mẫu SUV cỡ C, thời điểm tháng 6/2021 ngang tầm Peugeot 3008:

Mẫu xe Peugeot 3008 Hyundai Tucson Honda CR-V Mazda CX-5 Động cơ Xăng tăng áp 1.6L Dầu tăng áp 2.0L Xăng tăng áp 1.5L Xăng 2.5L Công suất (mã lực) 165 186 188 188 Mô-men xoắn (Nm) 245 416 240 252

Có thể thấy, thông số động cơ của Peugeot 3008 chưa quá ấn tượng, công suất thấp hơn các mẫu xe khác. Trong khi đó, lực kéo (Nm) cũng nhỉnh hơn Honda CR-V chỉ 5Nm nhưng thấp hơn CX-5 (7Nm) và Tucson (171Nm).

Khả năng vận hành của Peugeot 3008 chưa quá ấn tượng. Ảnh: Hữu Đình

Qua đó, khả năng vận hành nếu xét về khía cạnh thông số của Peugeot 3008 chưa quá ấn tượng trong phân khúc. Dù vậy, khối động cơ này vẫn thừa sức đáp ứng khả năng tăng tốc, leo núi theo điều kiện giao thông Việt Nam hiện nay.

Về trang bị an toàn, Peugeot 3008 AT chỉ có một số hệ thống an toàn cơ bản và thiếu một số tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) như: hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo tốc độ, nhắc nhở tập trung và cảnh báo điểm mù.

Peugeot 3008 bản AT bị cắt các tính năng ADAS. Ảnh: Hữu Đình

Ở phương diện này, Honda CR-V phiên bản G và Mazda CX-5 Signature 2.5L vượt trội hơn khi được trang bị nhiều tính năng ADAS hỗ trợ người lái ngoài các hệ thống an toàn cơ bản.

Nhận định chung

Sau 3 năm sử dụng, giá Peugeot 3008, phiên bản AT hiện chỉ còn khoảng 750 triệu đồng trên thị trường xe cũ khá phù hợp với những khách hàng cần một mẫu xe thuộc thương hiệu đến từ châu Âu, thiết kế hiện đại và nổi bật. Hiện tại, Peugeot 3008 cũng chưa có thế hệ sản phẩm mới nên không cần phải lo lắng việc bị lỗi thời.

Hơn nữa, Peugeot 3008 là mẫu xe được đa số người dùng đánh giá lành tính, ít hư hỏng vặt. Dù vậy, người dùng vẫn nên kiểm tra thật kỹ trước khi "xuống tiền".

Với tầm giá khoảng 750 triệu, thay vì mua Peugeot 3008 AT, đời 2021, người dùng có thể lựa chọn một số mẫu xe đời mới, như: KIA Seltos 1.5L Premium (749 triệu đồng), Mitsubishi Xforce Ultimate (705 triệu đồng), Mazda CX-5 Deluxe (759 triệu đồng),...