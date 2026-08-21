Theo tạp chí kinh doanh Đức Wirtschaftswoche, Porsche sẽ dừng sản xuất Taycan chậm nhất vào năm 2030 sau khi quyết định không chuyển dây chuyền sản xuất mẫu xe này sang địa điểm khác.

Taycan ra mắt năm 2019, trở thành mẫu ô tô điện đầu tiên của Porsche. Mẫu sedan thể thao hạng sang ban đầu đạt doanh số khá tốt trên thị trường toàn cầu, nhưng nhu cầu sau đó giảm đáng kể.

Tại Anh, Porsche Taycan hiện có giá khởi điểm từ 88.400 bảng Anh. Xe có tốc độ tối đa 143 dặm/giờ (khoảng 230 km/h), công suất 429 mã lực và khả năng tăng tốc 0-62 dặm/giờ (0-100km/h) trong 4,8 giây.

Thông tin về tương lai của Taycan xuất hiện trong bối cảnh Porsche đang thực hiện kế hoạch cắt giảm 5.000 việc làm nhằm ứng phó với tình trạng doanh số suy giảm. Thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng của hãng, cũng ghi nhận nhu cầu giảm.

Khi Taycan ra mắt, Porsche từng đặt mục tiêu xe điện sẽ chiếm 80% tổng doanh số của hãng vào năm 2030. Tuy nhiên, diễn biến thị trường những năm gần đây khiến hãng phải điều chỉnh định hướng đối với xe điện.

Theo các nguồn tin được Wirtschaftswoche dẫn lại, Porsche đã cân nhắc khả năng ngừng sản xuất Taycan sớm hơn, nhưng cuối cùng kế hoạch được cho là kéo dài hoạt động của mẫu xe này đến cuối năm 2030. Porsche chưa đưa ra xác nhận chính thức về thời điểm khai tử Taycan.

Theo The Sun

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