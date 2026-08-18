LTS: Mới đây, Carscoops đã đăng tải bài viết đánh giá xe và đưa ra góc nhìn của trang về mẫu xe Jaecoo J5 EV dành cho thị trường Úc. VietNamNet xin chia sẻ lại góc nhìn này qua bài lược dịch để độc giả tham khảo.

Jaecoo thương hiệu mới nhất được Chery thành lập năm 2023, chỉ chú trọng vào dòng xe SUV. Thay vì bán tại nội địa, Jaecoo lại nhắm đến các thị trường quốc tế với dải sản phẩm gồm J5, J6, J7 và J8.

Jaecoo J5 EV đang là một trong những mẫu xe điện có giá bán rẻ nhất tại thị trường Úc. Ảnh: Carscoops

Trong dải phẩm của Jaecoo, J5 là mẫu xe được định vị ở phân khúc SUV cỡ B nên cũng có giá bán rẻ nhất. Tại thị trường quốc tế như Úc, Jaecoo J5 hiện được bán với cả phiên bản động cơ xăng và phiên bản chạy điện. Trong đó, phiên bản J5 EV có giá khởi điểm từ 36.990 AUD (khoảng 650 triệu đồng), trở thành một trong những mẫu xe điện rẻ nhất thị trường, chỉ đứng sau BYD Atto 2 về giá trong nhóm SUV điện.

Dù giá bán thấp và chỉ có duy nhất một phiên bản, Jaecoo J5 EV không bị cắt giảm quá nhiều về trang bị. Danh sách trang bị đáng chú ý gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh 8 loa, mâm 18 inch, 7 túi khí, camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái khi ùn tắc và giám sát điểm mù.

Bên trong, Jaecoo J5 EV được trang bị vô lăng 2 chấu, cụm đồng kỹ thuật số 8,9 inch và màn hình giải trí trung tâm đặt dọc khá giống với các mẫu Mercedes S-Class gần đây. Với chiếc xe được thử nghiệm, vật liệu nội thất sử dụng loại giả da màu kem kết hợp xám đậm. Dù loại da này khá rẻ nhưng chúng vẫn tạo cảm giác mềm mại và sang trọng hơn so với mức giá bán của chiếc xe này.

Nội thất tạo cảm giác cao cấp hơn so với giá bán của chiếc xe này.

Không gian sử dụng cũng là một điểm cộng với Jaecoo J5 EV nhờ sàn xe phẳng, hàng ghế thứ hai rộng rãi và khoang hành lý lên tới 480 lít kèm một khoang chứa đồ bổ sung dưới sàn, phù hợp để cất dây sạc.

Về mặt thông tin giải trí, xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây hoạt động mượt mà nhưng cách thiết kế cụm điều khiển điều hòa nằm gọn trong menu chính thay vì cố định ở viền màn hình là một điểm trừ. Điều này buộc người dùng phải thoát khỏi giao diện này mới có thể điều chỉnh nhiệt độ hoặc tốc độ quạt gió. Đó là một thiếu sót mà hãng cần phải sớm cải thiện.

Ngoài ra, các phần mềm gốc trên xe khá cơ bản và hầu như không có ứng dụng thú vị nào, mặc dù màn hình có diện tích khá lớn. Góc nghiêng của màn hình cũng khiến nó dễ bị lóa khi lái xe dưới trời nắng gắt.

Màn hình nghiêng dễ bị lóa và các thao tác điều chỉnh điều hòa và quạt gió gây bất tiện cho người dùng.

Về vận hành, Jaecoo J5 EV sử dụng mô-tơ điện cầu trước công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm, không phải mẫu SUV thiên về thể thao nhưng đủ đáp ứng nhu cầu đi phố và di chuyển đường cao tốc. Thông số này tương đương với các mẫu xe điện cùng kích thước nhưng đắt tiền hơn như KIA EV5 hay Hyundai Elexio.

Tuy nhiên, do là xe dẫn động cầu trước, J5 EV xuất hiện hiện tượng giật vô lăng khi thốc ga đột ngột. Điều này hơi đáng thất vọng nhưng không bất ngờ và là đặc điểm chung của nhiều mẫu xe điện dẫn động cầu trước khác. Thêm vào đó, hệ thống trợ lực lái điện được thiết lập quá nhẹ, làm mất đi sự phản hồi chi tiết từ mặt đường.

Điểm đáng thất vọng nhất khi chạy thử mẫu xe điện này nằm ở phanh tái tạo năng lượng khi hệ thống này được hiệu chỉnh kém đến mức gần như không đáng để sử dụng. Jaecoo J5 EV có ba mức tái tạo năng lượng, tất cả tùy chọn đều được giấu quá kỹ trong màn hình cảm ứng khiến người lái khó thao tác.

Hệ thống phanh tái tạo năng lượng được hiệu chỉnh kém đến mức gần như không đáng để sử dụng.

Tệ hơn, việc hiệu chỉnh phần mềm của hệ thống này hoạt động rất thiếu mượt mà. Ở mức phanh tái sinh cao nhất, chỉ cần người lái khẽ chạm nhẹ lại vào chân ga, xe lập tức bị giật cục và chuyển sang trạng thái trôi tự do, gây ra cảm giác cực kỳ khó chịu cho người ngồi trong xe. Đổi lại, hệ thống treo được đánh giá tốt, giúp xe vận hành êm ái trên đường gồ ghề.

Jaecoo J5 EV sử dụng pin LFP dung lượng 58,9 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ trung bình là 14,3 kWh/100 km và phạm vi hoạt động tối đa đạt 402km. Trong quá trình lái thử, đội ngũ đánh giá xe của Carscoops ghi nhận mức tiêu thụ khoảng 152, kWh/100 km do chủ yếu chạy trên cao tốc và chỉ sử dụng mức phanh tái tạo năng lượng ở mức thấp.

Tốc độ sạc pin của xe hơi chậm nhưng thật khó để mong đợi một chiếc xe điện giá rẻ như vậy lại có tốc độ sạc nhanh. Tốc độ sạc AC tối đa là 10,3kW, trong khi tốc độ sạc DC tối đa là 130kW.

Nhìn chung, Jaecoo J5 EV là một mẫu SUV điện có nhiều ưu điểm. Nhưng đối với những người kỳ vọng nhiều hơn từ xe điện, hệ thống tái tạo năng lượng phanh kém hiệu quả khiến đội ngũ lái thử chưa đánh giá cao chiếc xe này. Nếu Jaecoo có thể khắc phục những hạn chế này thông qua các bản cập nhật phần mềm, J5 EV sẽ trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc hơn trong nhóm SUV điện giá rẻ.

Theo Carscoops

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