Bạn đọc hỏi: Gia đình tôi đi vắng một thời gian, khi trở về phát hiện nhà hàng xóm đã dựng hàng rào tre, lấn sâu khoảng 1m đất của gia đình. Xin hỏi tình huống này chúng tôi nên xử lý ra sao để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định pháp luật?

Liên quan vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty luật Nam Sơn LST cho biết, trường hợp hàng xóm tự ý rào chiếm đất của gia đình người khác được pháp luật xác định là tranh chấp đất đai.

Theo luật sư, khi phát sinh tranh chấp tương tự, điều quan trọng đầu tiên là người trong cuộc cần giữ bình tĩnh. “Hàng xóm sai đến đâu thì cũng là người sống cạnh mình lâu dài, ‘tối lửa tắt đèn có nhau’. Do đó, trước hết chủ nhà nên chủ động sang trao đổi một cách nhẹ nhàng, lịch sự, yêu cầu bên hàng xóm tháo dỡ hàng rào đã dựng sai vị trí”, luật sư Trung phân tích.

Luật sư cũng lưu ý, người dân tuyệt đối không nên cãi vã, xô xát hay đánh nhau với hàng xóm. Trong thực tế, không thiếu trường hợp chỉ vì 1 trong 2 bên không kiểm soát được cơn nóng giận mà hậu quả pháp lý và xã hội có thể rất nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Một điểm quan trọng khác được luật sư nhấn mạnh là: dù hàng rào được dựng đúng hay sai thì tại thời điểm đó vẫn được xem là tài sản của bên hàng xóm.

Nếu tự ý phá dỡ hàng rào tre hoặc các loại hàng rào kiên cố khác mà không có căn cứ pháp lý rõ ràng, người bị lấn chiếm đất rất dễ rơi vào hành vi hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác, từ đó phát sinh rủi ro pháp lý không đáng có.

Theo luật sư Trung, trong trường hợp hai bên không thể tự thỏa thuận, pháp luật đã có cơ chế giải quyết cụ thể. Theo đó, người dân cần làm đơn gửi UBND xã, phường nơi có đất để yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai.

Nếu bên hàng xóm không tham gia hòa giải, hoặc có tham gia nhưng hòa giải không thành, UBND cấp xã sẽ lập biên bản hòa giải không thành. Đây là căn cứ quan trọng để người bị lấn chiếm đất khởi kiện ra TAND có thẩm quyền, yêu cầu tòa án buộc bên vi phạm tháo dỡ hàng rào và trả lại phần đất đã chiếm.

“Khi xảy ra tranh chấp đất đai, người dân nên lựa chọn cách ứng xử ôn hòa, đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Việc giải quyết đúng luật không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn tránh được những hệ lụy đáng tiếc về sau”, Luật sư Nguyễn Thành Trung khuyến nghị.