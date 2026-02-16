Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 3h30 ngày 16/2 (tức 29 Tết), xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà số 70 phố Hoàng Văn Thái (phường Phương Liệt, Hà Nội) khiến 3 người mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 13 cùng 13 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng 1, phát sinh nhiều khói, khí độc, tiềm ẩn nguy cơ lan nhanh lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà còn người mắc kẹt, gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận sâu vào bên trong, triển khai nhiều mũi tìm kiếm, khẩn trương đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn; đồng thời tổ chức phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

3 người mắc kẹt được đưa ra bên ngoài an toàn. Ảnh: CACC

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà xung quanh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng kịp thời cứu 3 người mắc kẹt, bảo đảm an toàn về sức khỏe và tính mạng.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy cao 5 tầng và 1 tầng tum, diện tích khoảng 67m² mỗi tầng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.