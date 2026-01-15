Chiều 15/1, không khí đau thương bao trùm xóm Tưa 2 (xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ). Đây là nơi tổ chức tang lễ cho em Bùi Thị Thanh L. (20 tuổi) - nạn nhân trong vụ sát hại, cướp tài sản xảy ra tại tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, chiều ngày 14/1, người dân phát hiện em L. tử vong tại trục đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên).

Tang lễ được tổ chức tại nhà bác ruột của em L. Ảnh: Anh Tâm

Sự ra đi đột ngột của em L. khiến người thân và bạn bè, hàng xóm vô cùng đau xót, tiếc thương. Đặc biệt, khi nhắc đến hoàn cảnh của em L., ai cũng rơm rớm nước mắt.

"Em ở cùng xóm và cũng là bạn học với L. nên em biết hoàn cảnh gia đình bạn ấy khó khăn. Mặc dù vậy, bạn ấy luôn nỗ lực để học giỏi. L. thực sự là một người bạn tốt, một người con ngoan hiền, hiếu thảo", bạn Linh chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tang lễ của em L. được tổ chức tại nhà bác ruột. Người thân cho biết, do ngôi nhà của L. chật hẹp nên không đủ điều kiện tổ chức tang lễ. Hơn nữa, sau khi bố L. mất sớm, người bác ruột là ông Bùi Văn Dũng đã chăm lo cho L. từ nhỏ.

Một người hàng xóm nghẹn ngào chia sẻ: “Tối qua, tôi như rụng rời chân tay khi nghe tin cháu L. gặp nạn ở tỉnh Hưng Yên. Tôi thương cho số phận cháu. Cháu phải khổ từ bé. Học xong, cháu rời xa gia đình, đến nơi đất khách thuê trọ để tự lập mưu sinh. Ai cũng mong sau này cháu có tương lai tốt hơn, bớt vất vả, vậy mà không ngờ…”.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đại Đồng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Theo ông Giao, cháu L. mồ côi cha từ nhỏ, học xong thì đi làm ăn xa. Mẹ của L. hiện nay cũng đang làm việc ngoài địa phương. Gia đình L. còn hai người em, trong đó một em học lớp 12 và một em còn nhỏ.

"Tang lễ của cháu L. được tổ chức theo phong tục địa phương. Lễ đưa tang diễn ra vào lúc 13h30 chiều nay. Ngày mai (16/1), UBND xã, MTTQ cùng các cơ quan, đoàn thể sẽ tiếp tục đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình", ông Giao nói.