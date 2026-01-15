Sáng 15/1, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an xã Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên) cho biết Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) đã ra đầu thú tại một cơ quan công an ở TP Hà Nội.

Kiều Ngọc Anh là nghi phạm sát hại hai phụ nữ và cướp tài sản ở Hưng Yên vào chiều 14/1.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh. Ảnh: CACC

Vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào đầu giờ chiều 14/1 tại khu vực khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh). Một nữ công nhân khoảng 20 tuổi (quê Phú Thọ) bị nghi phạm dùng dao đâm nhiều nhát, gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng đã chiếm đoạt xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Không lâu sau đó, nghi phạm tiếp tục di chuyển đến thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo. Tại đây, một phụ nữ 44 tuổi, trú tại địa phương, bị đối tượng dùng dao tấn công vào vị trí hiểm yếu và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm tiếp tục cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Kiều Ngọc Anh là nghi phạm gây ra cả hai vụ án. Đối tượng đã sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 của một nạn nhân để bỏ trốn.

Đến tối muộn ngày 14/1, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cho biết nghi phạm đã xuất hiện tại khu vực này, bỏ lại chiếc xe máy ven đường rồi tiếp tục lẩn trốn trước khi bị bắt giữ.