Tối 14/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang huy động lực lượng khẩn trương truy bắt nghi phạm liên quan đến hai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra liên tiếp trên địa bàn.

​Theo thông tin ban đầu, vụ việc đầu tiên xảy ra vào chiều cùng ngày tại khu vực khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh và xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên). Khi đó, một người phụ nữ bị tấn công dẫn đến tử vong tại chỗ. Dựa trên các dấu vết tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi vấn đây là một vụ giết người để cướp tài sản.

Nghi phạm sát hại hai người phụ nữ. Ảnh: Camera an ninh

Sau khi gây án, đối tượng sử dụng xe máy của nạn nhân mang nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 để di chuyển đến địa bàn xã Lạc Đạo và tiếp tục gây án.

Tại đây, camera an ninh của người dân ghi nhận một phụ nữ bị đối tượng tấn công ngay trước cửa nhà. Sau khi gây ra cái chết cho nạn nhân thứ hai, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.

Công an xã Lạc Đạo, Công an xã Như Quỳnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương truy bắt nghi phạm; đề nghị người dân có thông tin, hình ảnh về nghi phạm thì cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.