Từ sân cỏ trở về với bản làng, những nhà vô địch giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup 2026 chọn cách chia sẻ niềm vui chiến thắng bằng những hành động thiết thực.

Dùng tiền thưởng vô địch tri ân bà con

Sau chức vô địch giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026, đội bóng đá nữ Lục Yên (Lào Cai) cùng lãnh đạo địa phương đến thăm các gia đình có thương binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và những hoàn cảnh khó khăn tại các thôn Xuân Yên, Làng Phạ, Nà Vài, Nà Khao, thôn 1, thôn 3 và thôn 12.

Hành động vô cùng ý nghĩa của các nhà vô địch bóng đá nữ dân tộc thiểu số Lục Yên.

Tại mỗi gia đình, các cầu thủ ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao tận tay những phần quà ý nghĩa được trích từ tiền thưởng của chức vô địch giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026. Đây là hành động thiết thực thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho quê hương, đất nước, đồng thời chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.

Đội trưởng Bàn Thị Sáng chia sẻ: “Những món quà được trao tận tay thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của đội bóng tới bà con. Sau giải đấu, mỗi cầu thủ có một sự trưởng thành nhất định. Các em tự tin hơn trên sân cỏ và giao tiếp với xã hội, có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng”.

Đội Lục Yên tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với Bàn Thị Sáng và các đồng đội, những phần quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm của cả tập thể. Đó cũng là cách để đội bóng đáp lại sự yêu thương, cổ vũ và đồng hành của người dân Lục Yên trong hành trình chinh phục chức vô địch trên sân nhà.

Lan tỏa yêu thương

Không chỉ thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, đội bóng Lục Yên còn tổ chức hoạt động giao lưu thể thao với người dân, hướng tới ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc.

HLV Nguyễn Việt Hà cho biết, trong hành trình thi đấu tại VTV Cup 2026, các cầu thủ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của bà con quê nhà. Có những người dù bận rộn công việc, thậm chí đúng ngày chợ phiên, vẫn gác lại việc riêng để đến cổ vũ đội bóng.

Các cô gái Lục Yên ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết VTV Cup 2026.

“Bà con rất bận, lại đúng ngày chợ phiên, nhưng đã dừng công việc để đi cổ vũ các cầu thủ. Vì thế, toàn đội cũng đáp lại tình cảm, giao lưu với bà con”, HLV Nguyễn Việt Hà chia sẻ.

Tạm thời rời xa sân cỏ, những nữ cầu thủ Lục Yên hào hứng tham gia các trò chơi dân gian cùng người dân. Không còn áp lực thi đấu hay những cuộc cạnh tranh quyết liệt, các cô gái được trở về với không khí vui tươi, gần gũi của những sinh hoạt cộng đồng nơi quê nhà.

Cầu thủ Thanh Lam đặc biệt thích thú khi được tham gia những trò chơi gắn liền với tuổi thơ. Nữ cầu thủ cho biết cô rất vui khi có dịp sống lại những ký ức quen thuộc, trong đó đánh quay là trò chơi cô yêu thích nhất. Ngược lại, bịt mắt bắt vịt lại là thử thách khó khăn nhất đối với nhà vô địch VTV Cup 2026.

Đội bóng Lục Yên giao lưu thể thao với bà con.

Những tiếng cười, sự hào hứng trong các trò chơi dân gian tạo nên không khí giao lưu ấm áp giữa các cầu thủ và bà con. Đây cũng là dịp để đội bóng gần gũi hơn với người dân, những người đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho các cô gái Lục Yên.

Chức vô địch VTV Cup 2026 đánh dấu bước tiến đáng nhớ của bóng đá nữ Lục Yên. Nhưng có lẽ, những giá trị mà các cầu thủ nhận được sau giải đấu còn lớn hơn một danh hiệu. Đó là sự trưởng thành, tự tin, tinh thần trách nhiệm và ý thức sẻ chia với cộng đồng.

Chiếc cúp vô địch vì thế không chỉ là niềm tự hào thể thao, mà còn trở thành nguồn cảm hứng để lan tỏa tình yêu thương, lòng biết ơn và tinh thần đoàn kết trên chính quê hương mình.

Ảnh, Video: VTV, Thông tin xã Lục Yên