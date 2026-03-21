Thông thường, những ghế ở khu vực giữa thân máy bay, gần hai cánh, sẽ ít bị rung lắc hơn.

Theo ông Daniel, thành viên hội đồng chuyên gia của Hiệp hội Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Singapore, khu vực này nằm gần “trọng tâm” của máy bay, nên khi máy bay lắc hoặc nghiêng, hành khách sẽ cảm nhận nhẹ hơn.

Ông Greg Waldron, biên tập viên của FlightGlobal, cũng cho rằng ngồi gần cánh máy bay có thể giúp giảm cảm giác rung lắc phần nào. Tuy vậy, ông nhấn mạnh việc lựa chọn ghế trên thực tế không tạo ra khác biệt quá lớn.

Ngoài ra, trong trường hợp nhiễu động mạnh, hành khách nên tránh ngồi gần khu vực bếp của máy bay, nơi để xe đẩy phục vụ và nhiều vật dụng khác, theo Channelnewsasia.

Các chuyên gia cho biết, vị trí ngồi có thể ảnh hưởng phần nào đến cảm giác rung lắc khi máy bay đi qua vùng không khí nhiễu động. Ảnh: Freepik

Dù chọn ghế ở vị trí nào, các chuyên gia nhấn mạnh việc luôn thắt dây an toàn khi ngồi mới là yếu tố quan trọng nhất. Ngay cả khi dây được thắt lỏng, nó vẫn giúp hạn chế chấn thương nếu máy bay gặp nhiễu động bất ngờ.

Theo khuyến cáo của chuyên gia hàng không, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên được giữ trên đùi người lớn và thắt dây an toàn dành cho trẻ. Khi máy bay rung lắc, việc bế trẻ thay vì để nằm trong nôi sẽ giúp giảm nguy cơ bị văng khỏi vị trí.

Trong trường hợp máy bay rung lắc khi hành khách đang đứng hoặc đi vệ sinh, chuyên gia khuyến nghị nên cúi thấp người và bám vào ghế gần nhất để tránh bị ngã. Nếu có thể, hành khách nên nhanh chóng quay về chỗ ngồi và thắt dây an toàn.