Chiếc ghế lạ gây tranh cãi trên máy bay Boeing. Ảnh: Nypost

Câu chuyện do một nam hành khách có tài khoản Themoldyone chia sẻ trên Reddit và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nam hành khách cho biết anh bắt gặp chiếc ghế kỳ lạ trên một chiếc máy bay Boeing 737-800. Phần đệm ngồi bị chia làm hai bởi một khối nhô cao ở giữa, tạo cảm giác khó chịu ngay cả khi chỉ nhìn qua ảnh.

"Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên thấy kiểu ghế thế này", người đăng bài viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận với nhiều ý kiến khác nhau. Có người đùa rằng "một ghế thành hai, dành cho người siêu gầy", người khác lại tưởng đây là phiên bản ghế cao cấp nào đó. Trong khi đó, có người cho rằng chiếc ghế để ngăn mọi người nằm ngủ.

Giữa những suy đoán, một người dùng mạng đưa ra nhận định thực tế hơn: phần đệm nhô lên là dấu hiệu cho thấy chiếc ghế đã bị hỏng.

Lời giải thích chi tiết sau đó được Gary Leff, cây bút của blog hàng không View From the Wing, làm rõ. Theo ông, thiết kế lạ lùng này xuất hiện ở hàng ghế 15 trên các chuyến bay nội địa do hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản khai thác. Và thực chất, đây là cách hãng đánh dấu một ghế không thể sử dụng được.

Hàng 15 là hàng đầu tiên của khoang phổ thông. Phía trước không có vách ngăn an toàn. Nếu để hành khách ngồi ở vị trí đó, nguy cơ chấn thương cao do không có điểm chống đỡ trong tình huống khẩn cấp.

Nếu tháo bỏ hẳn chiếc ghế sẽ tạo ra khoảng trống, gây bất tiện cho hành khách phía sau. Do vậy, hãng hàng không của Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên khung ghế và tạo ra tấm đệm chắn đặc biệt.

Theo Gary Leff, giải pháp này hiệu quả hơn việc dán băng keo hoặc treo biển cảnh báo. Một miếng đệm cố định vừa trực quan, vừa giảm công kiểm tra và thay thế định kỳ.

Chiếc ghế gây tranh cãi vì hình dáng kỳ quặc, nhưng đằng sau đó không phải là một thử nghiệm thiết kế táo bạo. Nó là một biện pháp an toàn, được thực hiện theo cách khiến người lần đầu nhìn thấy khó có thể quên.