Nhiều người thường chọn trang phục thoải mái khi đi máy bay, đặc biệt trên các chuyến bay đường dài. Những lựa chọn phổ biến có thể kể đến như áo phông, quần thể thao hay áo hoodie.

Tuy nhiên, theo chia sẻ trên Daily Mail, một tiếp viên hàng không khuyến cáo hành khách nên cân nhắc kỹ hơn khi chọn trang phục, đề phòng những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong chuyến bay.

Andrea Fischbach, tiếp viên hàng không của American Airlines, cho biết cô luôn tuân theo một quy tắc do mẹ dạy từ thuở nhỏ.

“Tôi đi du lịch rất nhiều từ khi còn bé. Có một quy tắc mẹ luôn yêu cầu tôi phải tuân thủ và đến nay tôi vẫn giữ thói quen đó”, cô chia sẻ.

Theo Andrea, trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp, hành khách có thể phải trượt xuống máng thoát hiểm để sơ tán.

“Việc trượt xuống máng thoát hiểm không hề dễ chịu, thậm chí có thể gây đau và va chạm mạnh khi tiếp đất ở phía dưới. Vì vậy, tốt nhất hành khách nên mặc trang phục che kín cơ thể càng nhiều càng tốt để hạn chế trầy xước hoặc chấn thương”, cô cho biết.

Cô cũng khuyến cáo hành khách không nên mang giày cao gót, mặc quần áo quá bó sát hay đeo quá nhiều trang sức khi đi máy bay, bởi những món đồ này có thể gây bất tiện trong quá trình làm thủ tục và di chuyển tại sân bay.

Từ kinh nghiệm thực tế, một số tiếp viên hàng không cho rằng, quần đùi, áo phông croptop, quần tất, dép xỏ ngón là những trang phục không phù hợp khi đi máy bay, nhất là khi có sự cố. Ảnh minh hoạ: Freepik

Một tiếp viên hàng không khác, Sille Rydell, cũng đăng tải video trên tài khoản TikTok @sillerydell, chia sẻ về những trang phục cô khuyên hành khách không nên mặc khi đi máy bay.

Theo Sille Rydell, quần đùi, áo croptop - kiểu áo dáng ngắn thường dài đến eo hoặc trên rốn - cùng dép xỏ ngón đều không phải lựa chọn phù hợp cho chuyến bay.

Đây là kinh nghiệm mà cô rút ra sau khi chứng kiến nhiều tình huống thực tế.

Cụ thể, cô cho rằng hành khách không nên mặc quần đùi, áo crop top vì nhiệt độ trong khoang máy bay thường khá lạnh. Trong khi đó, dép xỏ ngón tuy phù hợp khi đi biển nhưng lại bất tiện nếu phải di chuyển nhanh hoặc sơ tán trong tình huống hạ cánh khẩn cấp.

Sille cũng khuyến cáo hành khách tránh những chất liệu dễ gây bí bách, khó chịu, bởi nhiệt độ trong khoang có thể thay đổi trong suốt chuyến bay.

Ngoài ra, cô cho rằng quần tất không phải lựa chọn phù hợp khi bay vì thường được làm từ sợi tổng hợp. Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, chất liệu này có thể nóng chảy và dính vào da, tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng.