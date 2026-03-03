Theo The Sun, máy bay là môi trường kín với không khí điều hòa tuần hoàn, có thể khiến da và cơ thể dễ bị khô. Di chuyển lâu trên máy bay khiến độ ẩm da giảm đáng kể. Vì vậy, nếu tắm nước nóng ngay sau khi hạ cánh, tình trạng khô da có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ da liễu Cristina Psomadakis chia sẻ với Condé Nast Traveller rằng độ ẩm trong khoang máy bay có thể xuống rất thấp. Trong khi trên mặt đất, độ ẩm thường ở mức 40-60%, thì trên máy bay chỉ khoảng 20%.

Nguyên nhân là bởi ở độ cao khoảng 30.000 feet, không khí bên ngoài chứa rất ít hơi nước. Khi được hút vào khoang máy bay và nén lại để tạo áp suất phù hợp, lượng ẩm vốn đã thấp này hầu như không thay đổi. Không khí sau đó tiếp tục được tuần hoàn trong cabin mà không được bổ sung độ ẩm khiến môi trường trong khoang trở nên khô và dễ làm da mất nước nhiều hơn.

Không chỉ làm khô da, tắm nước nóng sau chuyến bay còn có thể làm tăng nguy cơ nổi mụn. Chuyên gia thẩm mỹ Rhea Souhleris Grous chia sẻ với Apartment Therapy rằng khi da khô, tuyến bã nhờn sẽ sản xuất nhiều dầu hơn để bù đắp. Nước nóng có thể làm tình trạng mụn sẵn có trở nên nghiêm trọng hơn hoặc kích thích mụn mới xuất hiện.

Nước nóng cũng có thể làm suy yếu lớp dầu tự nhiên và ảnh hưởng đến hệ vi sinh có lợi trên da - những yếu tố quan trọng giúp giữ ẩm và bảo vệ da khỏi vi khuẩn có hại.

Các chuyên gia khuyên du khách không nên tắm nước nóng sau khi đi máy bay. Ảnh minh họa: F.P.

Chuyên gia chăm sóc da nổi tiếng Sarah Akram chia sẻ với Vogue rằng, bạn nên thực hiện quy trình dưỡng ẩm đầy đủ trước và trong chuyến bay, tránh chạm tay lên mặt thường xuyên, thoa lại kem dưỡng và xịt khoáng định kỳ. Đồng thời, du khách nên hạn chế trang điểm đậm vì có thể làm khô da và bít tắc lỗ chân lông.

Du khách có thể mang theo một chai kem dưỡng ẩm nhỏ, mặt nạ giấy dưỡng ẩm và uống nhiều nước trong suốt chuyến bay.

Nếu bạn thích ăn đồ mặn khi bay, việc uống đủ nước càng trở nên quan trọng. Theo bác sĩ Cristina, việc kết hợp môi trường khô, uống ít nước và ăn mặn có thể khiến da mất nước nghiêm trọng.

Và nếu bạn vẫn muốn tắm sau chuyến bay, hãy giảm nhiệt độ nước xuống mức ấm nhẹ hoặc mát.