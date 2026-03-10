“Sữa đậu nành học đường” đã được Vinasoy triển khai tròn một thập kỷ, trao gửi gần 14 triệu hộp sữa đậu nành Fami cho trẻ em ở hơn 1.600 ngôi trường vùng khó khăn. Hơn cả một cam kết bền bỉ, đó còn là muôn vàn nỗ lực của cả tập thể thầm lặng phía sau với những câu chuyện chưa được kể. Dù là cô công nhân trên dây chuyền sản xuất, anh kỹ sư kiểm định chất lượng, bác tài xế vận chuyển sữa hay các thành viên Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam thường xuyên công tác nơi thực địa… - ai cũng tâm niệm “gieo những điều lành” bằng tất cả trái tim.

Những ‘người gieo lành thầm lặng’ phía sau hành trình Sữa đậu nành học đường.

Anh Nguyễn Trọng Thành - Đại diện Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam, nói về tâm niệm của cả đội ngũ: “Tiêu chuẩn chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu là mỗi hộp sữa đến tay các em phải vẹn nguyên và an toàn. Vì vậy, mọi khâu từ sản xuất, kiểm tra chất lượng, vận chuyển, bảo quản tại trường đến hướng dẫn các em uống sữa đều được kiểm soát nghiêm ngặt và đồng bộ”.

Anh Thành vẫn nhớ như in chuyến công tác đầu tiên cách đây 10 năm. Chặng đường chỉ dài 200km nhưng xe phải mất gần 8 tiếng di chuyển vì đường núi khó đi và sạt lở. Vậy mà, khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, hình ảnh những cánh tay vẫy chào, những đôi mắt tròn xoe háo hức đã khiến cả đoàn quên hết mệt nhọc và hiểu rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Phần lớn các điểm trường đều ở vùng sâu vùng xa, nên các thành viên Quỹ đều quen với những chuyến công tác kéo dài nhiều ngày, vượt qua những cung đường đèo dốc để khảo sát điểm trường, theo dõi việc tiếp nhận và bảo quản sữa tại địa phương. Mọi người đều vững tinh thần tận tâm, lạc quan để “Sữa đậu nành học đường” tiếp bước đến năm thứ 10.

Một buổi ngoại khóa thuộc chương trình Sữa đậu nành học đường diễn ra ở trường Tiểu học Tân Liên, xã vùng sâu vùng xa ở Quảng Trị.

Việc vận chuyển sữa đến các điểm trường xa xôi luôn là thách thức của chương trình. Tuy nhiên, trên hành trình ấy đã có đơn vị vận tải tình nguyện đồng hành bằng những “chuyến xe 0 đồng”, chở sữa miễn phí vượt qua địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt để giao sữa an toàn đến tận điểm trường. Nhờ vậy, những chuyến xe chở sữa Fami lên miền cao đã trở thành hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm qua. Hành động ý nghĩa này không chỉ thể hiện sự quan tâm và chung sức của cả cộng đồng, mà còn cho thấy điều tốt đẹp từ chương trình ngày càng lan tỏa, để học sinh được thụ hưởng nguồn dinh dưỡng đầy đủ và kịp thời.

10 năm qua, những chuyến xe như vậy đã âm thầm lăn bánh, vượt qua vô số những nẻo đường gập ghềnh, mang đầy ắp sữa và yêu thương ngọt ngào đến tiếp sức cho các em. Anh Thành tự hào cho hay: “Thước đo cho thành công của chương trình không phải là con số bao nhiêu, mà là những nụ cười rạng rỡ khi đón nhận hộp sữa, thưởng thức sữa ngon lành và sức sống năng động của các em mỗi ngày đến trường. Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi thấy các em khỏe mạnh hơn và đi học chuyên cần hơn, sau thời gian tận hưởng niềm vui uống sữa đều đặn 5 ngày mỗi tuần”.

Nụ cười rạng rỡ của các em khi được uống sữa mỗi ngày.

Thành công của chương trình cũng không thể thiếu bàn tay góp sức của các cấp chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ Trung ương và cơ sở, Sở giáo dục và Y tế học đường của các tỉnh. Các đơn vị cùng phối hợp nhịp nhàng để tổ chức chương trình phát sữa và hoạt động ngoại khóa, giáo dục dinh dưỡng và kỹ năng sống cho học sinh. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ còn cùng nhà trường thực hiện theo dõi chiều cao và cân nặng, đánh giá mức độ cải thiện thể chất và tầm vóc của các em, tạo thêm động lực và niềm phấn khởi để đội ngũ tiếp tục triển khai chương trình với quy mô mở rộng theo từng năm.

Chị Mai Thị Kim Nhung - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cho biết: “Hội đã đồng hành cùng Vinasoy rà soát danh sách học sinh, đảm bảo sữa giao đầy đủ đến tất cả các em có nhu cầu. Đồng thời, chúng tôi cũng phối hợp với các trường để tiếp nhận, tỉ mỉ kiểm tra số lượng và hạn sử dụng, bảo quản đúng chuẩn… để đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ. Mọi vất vả đều trở nên rất nhẹ nhàng khi nhìn thấy những chuyến xe đầy ắp sữa vào sân trường, mang nguồn dinh dưỡng lành đến cho nhiều thế hệ trẻ em ngay trên chính quê hương mình”.

Các buổi sinh hoạt ngoại khóa mang đến cho các em niềm vui và kiến thức dinh dưỡng bổ ích.

Đối với Vinasoy, hành trình gieo lành sẽ không dừng lại ở con số 10 năm, mà sẽ còn kéo dài nhiều thập kỷ. Bởi tấm lòng chân thành của bao người gieo mầm tương lai xanh phía sau vẫn luôn còn đó, tiếp tục được nuôi dưỡng để ngày càng nhiều học sinh vùng sâu vùng xa có thêm điều kiện học tập và phát triển khỏe mạnh.

(Nguồn: Vinasoy)