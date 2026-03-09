Đỗ Thị Anh Thư (SN 2007) là nữ sinh đáng thương trong bài viết: “Nữ sinh mắc bệnh hiểm nghèo, đường đến trường dang dở vì gia đình kiệt quệ”.

Số tiền 53.758.000 đồng được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay em Anh Thư

Đầu tháng 8/2025, sau khi nhập học được 1 tháng, Thư có triệu chứng sốt cao, nhức xương. Khám ở trạm y tế, Thư bị chẩn đoán sốt virus và được kê thuốc điều trị. Dù kiên trì uống thuốc theo đơn nhưng bệnh tình của Anh Thư chẳng đỡ hơn mà ngày càng nặng.

Thấy con đau đớn, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1991) đưa Thư vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh thăm khám. Kết quả, Anh Thư mắc lupus ban đỏ hệ thống và bệnh tình đã nặng, nguy cơ ảnh hưởng đến thận, tim, phổi, não rất cao.

Vợ chồng chị Hạnh vốn khó khăn, mưu sinh nuôi 2 con ăn học bằng công việc bán thảm và lương bảo vệ của chồng. Cuộc sống thiếu thốn là vậy nhưng chị em Thư luôn lễ phép và học giỏi. Khi biết con gái mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Hạnh không kịp rơi nước mắt. Họ lăn ra kiếm tiền không quản ngày đêm. Những ngày không đưa con lên viện, chị Hạnh tranh thủ đi bán thảm, rồi xin dọn nhà, bán rau cháo kiếm từng đồng.

Thế nhưng, chi phí điều trị cho Thư quá tốn kém. Dù có bảo hiểm y tế 100% nhưng mỗi đợt thuốc trung bình lên tới 10-12 triệu đồng, thậm chí có đợt còn tốn kém hơn. Chưa kể ở nhà còn mẹ già bệnh tật và con trai đang độ tuổi đi học.

Người mẹ lo lắng bởi sắp tới, Thư phải dùng toa thuốc đắt tiền nhưng chị đã hết khả năng xoay xở. Tiền vay mượn trước đó chưa trả được, chẳng ai dám cho chị vay thêm.

Sau khi hoàn cảnh của Thư được đăng tải, nhiều bạn đọc đã thương xót, ủng hộ cho Thư 53.758.000 đồng. Ngay khi nhận số tiền quý giá, chị Hạnh đã đóng tạm ứng viện phí 50 triệu đồng, số còn lại để mua thuốc, sinh hoạt cho Thư.

Tận tay đón nhận tấm lòng của bạn đọc, Thư nghẹn ngào xúc động: "So với chi phí điều trị của em, số tiền này tuy không lớn nhưng giúp gia đình em vơi bớt gánh lo kinh tế lúc này. Em biết ơn các cô chú, anh chị đã quan tâm giúp đỡ cho em thời gian qua. Em sẽ ráng khỏi bệnh trở về đi học để không phụ lòng mọi người".