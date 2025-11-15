Năm 1995, cùng thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, Samsung đã đặt nền móng đầu tiên với nhà máy sản xuất TV tại Thủ Đức (TP.HCM), vốn đầu tư 36,5 triệu USD. Sản phẩm đầu tiên - TV màu CRT - đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình chinh phục người tiêu dùng Việt.

Chỉ trong một thập kỷ, Samsung nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất, trở thành thương hiệu TV được yêu thích hàng đầu. Đến năm 2013, hãng chính thức giữ vững ngôi vương TV số 1 Việt Nam - vị thế được duy trì suốt 11 năm qua.

Samsung khẳng định sức mạnh công nghệ nghe nhìn khi 19 năm liền dẫn đầu thị trường TV toàn cầu, đồng thời giữ vững ngôi vương số 1 Việt Nam 11 năm liên tiếp.

Tạo dấu ấn với thiết kế và công nghệ tiên phong

Năm 2006, Samsung giới thiệu dòng TV LCD Bordeaux, lấy cảm hứng từ chiếc ly pha lê sang trọng - biểu tượng mở đầu cho xu hướng thiết kế mỏng, tinh tế, biến TV thành món nội thất đẳng cấp trong mỗi gia đình. Lần đầu tiên, TV không đơn thuần là một sản phẩm nghe nhìn thông thường mà đã trở thành thiết bị trang trí nội thất đúng nghĩa. TV Bordeaux đã dẫn lối cho kỷ nguyên TV mỏng tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác, đồng thời định hình tiêu chuẩn mới cho toàn ngành nhờ thiết kế giàu tính thẩm mỹ.

TV Samsung Bordeaux series định hình lại ngôn ngữ thiết kế cho toàn ngành, được Samsung giới thiệu từ rất sớm cho người dùng Việt Nam

Tiếp đó, Samsung đón đầu thời kỳ TV LED thông minh, đưa trải nghiệm Internet, ứng dụng và streaming trực tuyến lên màn hình TV, mở ra kỷ nguyên giải trí kết nối cho người dùng Việt.

Từ 2015, với tổ hợp Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC) tại Khu công nghệ cao Sài Gòn, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất TV quan trọng toàn cầu của Samsung. Hàng triệu sản phẩm từ SEHC được xuất khẩu mỗi năm, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghiệp điện tử thế giới.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 - 2018, SEHC đã trở thành tổ hợp nhà máy sản xuất TV và các thiết bị điện tử gia đình lớn thứ 2 thế giới của Samsung, sau Mexico. TV là sản phẩm đầu tiên được Samsung sản xuất tại Việt Nam và cũng là sản phẩm góp phần quan trọng định hình vị thế của Samsung ở thị trường trong nước.

Toàn cảnh Tổ hợp nhà máy Samsung Electronics Ho Chi Minh Complex (SEHC)

Bước tiến công nghệ - dẫn đầu chuẩn mực hình ảnh

Những năm 2010 là thời kỳ bứt phá mạnh mẽ. Samsung lần lượt ra mắt TV UHD 4K, TV QLED (2018) với công nghệ chấm lượng tử tái tạo màu sắc rực rỡ và TV QLED 8K (2019) - định nghĩa lại tiêu chuẩn hiển thị cao cấp. Đến 2021, dòng TV Mini LED xuất hiện, ứng dụng công nghệ Quantum Mini LED độc quyền giúp kiểm soát ánh sáng chính xác hơn, cùng TV OLED vượt chuẩn - mang đến độ tương phản sâu và hình ảnh sống động.

Song song đó, Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư, đặc biệt với khoản 1,8 tỷ USD tại Bắc Ninh năm 2024 nhằm sản xuất màn hình và linh kiện điện tử, củng cố vị thế nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn 23,2 tỷ USD.

Năm 2024, Samsung công bố kế hoạch đầu tư thêm 1,8 tỷ USD, củng cố vị thế nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam

Bước vào kỷ nguyên AI, nâng tầm giải trí thông minh

Bước sang thập kỷ mới, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế nhà sản xuất TV số 1 toàn cầu khi dẫn đầu kỷ nguyên AI TV. Từ năm 2024, hãng giới thiệu dòng AI TV đột phá. Các mẫu TV Neo QLED sở hữu công nghệ Quantum MiniLED độc quyền hay TV OLED với công nghệ OLED HDR Pro, đều sở hữu những vi xử lý AI sử dụng dữ liệu được tạo ra từ hàng trăm mạng mô phỏng thần kinh, giúp nâng cấp chất lượng hình ảnh, âm thanh vượt trội.

Mẫu AI TV QN80F sở hữu nhiều công nghệ đột phá của Samsung

Đặc biệt trong năm 2025, Samsung đã giới thiệu mô hình Vision AI mạnh mẽ, mở ra khả năng kết nối vô tận cho AI TV của hãng. Từ điều khiển TV bằng cử chỉ, tạo hình nền bằng AI đến bảo mật nâng cao, hàng loạt tính năng tương lai đã mang đến trải nghiệm giải trí tại gia hiện đại và cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Kết hợp cùng SmartThings, Samsung AI TV và các thiết bị điện tử gia dụng hiện thực hóa tầm nhìn “AI for All” và tương lai nhà thông minh, nơi trải nghiệm của người dùng Việt Nam là trung tâm.

Ba thập kỷ qua, tinh thần bền bỉ đổi mới và không ngừng chinh phục người dùng Việt đã trở thành giá trị cốt lõi giúp TV Samsung luôn giữ vững vị thế dẫn đầu, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hướng đến tương lai bền vững hơn.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Samsung sẽ triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân người tiêu dùng và đối tác đã gắn bó trong suốt hành trình này, bao gồm các sự kiện kỷ niệm, chương trình cộng đồng và ưu đãi đặc biệt dành cho nhiều sản phẩm. Trong đó, từ nay đến hết tháng 12, khi mua TV Samsung, người dùng có thể được ưu đãi lên đến 26 triệu đồng, tặng loa thanh S700D hoặc loa tranh LS60D, bảo hành 3 năm, trả góp 0% cùng gói ứng dụng giải trí từ đối tác.

(Nguồn: Samsung Việt Nam)