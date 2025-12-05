Ngày 5/12, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (8/12/1965 - 8/12/2025).

Phát biểu tại sự kiện, NSNA Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhấn mạnh chặng đường hình thành và phát triển của lực lượng nhiếp ảnh cách mạng - một "binh chủng đặc biệt" trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

NSNA Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Theo bà, dù chính thức ra đời năm 1965 nhưng tinh thần nhiếp ảnh cách mạng đã manh nha từ 2 thập kỷ trước đó, từ những khoảnh khắc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945, ngày Quốc khánh 2/9 hay chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong những năm tháng chiến tranh, chiếc máy ảnh đã trở thành "vũ khí" của các nghệ sĩ, ghi lại bằng chứng tội ác chiến tranh, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng và niềm tin tất thắng của dân tộc. Nhiều nghệ sĩ - liệt sĩ đã ngã xuống, để lại những tác phẩm trở thành sử liệu vô giá.

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng nhiếp ảnh hai miền tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng phong trào sáng tác rộng khắp, đặc biệt tại các vùng mới giải phóng. Bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập, nhiếp ảnh Việt Nam được định hướng phát triển theo tinh thần các nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật, khuyến khích sáng tác gắn với hơi thở đời sống, phản ánh trung thực công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong nhiều năm qua, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức gần 40 cuộc thi và triển lãm cấp quốc gia cùng hàng chục sự kiện thường niên tại 8 khu vực. Nhiều chương trình tạo dấu ấn tích cực như: Môi trường Việt Nam, Thế giới quanh ta, An toàn giao thông, Khoảnh khắc từ trái tim, Tự hào một dải biên cương, Tổ quốc bên bờ sóng… Qua đó, vai trò của nhiếp ảnh trong đời sống xã hội ngày càng được khẳng định.

Từ năm 1991, khi Việt Nam trở thành thành viên Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (FIAP), ảnh Việt Nam liên tục xuất hiện tại các cuộc thi, triển lãm lớn trên thế giới. Hàng nghìn huy chương quốc tế đã được trao cho các nghệ sĩ Việt Nam. Đến nay, hơn 200 nhà nhiếp ảnh trong nước được FIAP phong tước hiệu, trong đó nhiều nghệ sĩ đạt các danh hiệu cao nhất.

Nhân dịp kỷ niệm, hội xác định 3 định hướng trọng tâm trong giai đoạn mới: nâng cao chất lượng tác phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lưu trữ và quảng bá; tạo điều kiện phát triển thế hệ trẻ, kết hợp sức sáng tạo của lớp trẻ với kinh nghiệm của các bậc tiền bối.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13 năm 2025 (VN-25) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Cuộc thi gồm 4 chủ đề: ảnh màu, ảnh đơn sắc, chân dung và du lịch, được FIAP bảo trợ. Năm nay, BTC nhận 13.236 tác phẩm của 1.054 tác giả đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả, 664 tác phẩm của 383 tác giả thuộc 22 quốc gia vào vòng triển lãm, 47 giải thưởng được trao theo hệ thống của VAPA và FIAP. Tác giả Marcel Van Balken (Hà Lan) nổi bật với 10 tác phẩm đoạt giải và trưng bày, nhận Huy hiệu Xanh FIAP.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả.

Triển lãm trưng bày 47 tác phẩm đoạt giải, mở cửa đến ngày 9/12 tại Hà Nội. Đây là dấu ấn quan trọng, góp phần khẳng định sự hội nhập mạnh mẽ và vị thế ngày càng cao của nhiếp ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Tác phẩm "Hai nụ cười", tác giả Lê Khái Nhân (Việt Nam) - huy chương Vàng FIAP.

Tác phẩm "Pháo đất - Trò chơi truyền thống", tác giả Nguyễn Thiện Tín (Việt Nam) - Giải Khuyến khích VAPA.

Tác phẩm "Người phụ nữ Wamena", tác giả Bạch Thị Tố Anh (Việt Nam) - huy chương Đồng VAPA.

Tác phẩm "Vẻ đẹp vàng", tác giả Manfred Kluger (Đức) - huy chương Vàng VAPA.

Tác phẩm "Irinka và Lisa", tác giả Kerekes Istvan (Hungary) - huy chương Bạc FIAP.

Tác phẩm "Đôi mắt của thảo nguyên", tác giả Đỗ Thị Thuận (Việt Nam) - huy chương Vàng VAPA.

Tác phẩm "Đêm trăng ở Bromo, Indonesia", tác giả Vũ Bảo Ngọc (Việt Nam) - Bằng danh dự FIAP.