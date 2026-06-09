XEM CLIP: Lời khai của đối tượng Vũ Mạnh Quyết (Nguồn: CACC)

Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lần theo đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn.

Sau thời gian dài đấu tranh, lực lượng chức năng không chỉ bắt giữ các đối tượng cầm đầu mà còn bóc gỡ tận gốc hệ thống sản xuất, cung cấp linh kiện vũ khí được ngụy trang dưới vỏ bọc các xưởng cơ khí dân dụng tại TPHCM và Đồng Nai.

Giao dịch bí mật trên không gian mạng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc, giao dịch, hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ.

Nguyễn Đức Hiệp thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ triển khai thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại tỉnh Lào Cai và Ninh Bình.

Ba đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú tỉnh Lào Cai) giữ vai trò cầm đầu.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém; 10kg đạn chì; hơn 21,8kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn.

Ngoài ra còn 1 máy ép cùng bộ khuôn dùng để chế tạo đạn chì; 1 máy tiện mini phục vụ gia công linh kiện nòng súng; 2 máy bơm hơi dùng để nạp khí cho súng PCP cùng hàng trăm linh kiện, phụ kiện liên quan như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn, ống bọc nòng và nhiều chi tiết lắp ghép khác.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng nêu trên về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện, tang vật liên quan.

Ngày 6/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bóc gỡ tận gốc đường dây

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án xác định thêm nhiều đối tượng liên quan đang hoạt động tại TPHCM và TP Đồng Nai. Đây là những mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất, cung cấp linh kiện cho toàn bộ đường dây.

Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác phối hợp với Công an hai thành phố trên đồng loạt khám xét khẩn cấp hai cơ sở cơ khí quy mô lớn hoạt động bí mật dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng.

Bề ngoài, đây chỉ là các xưởng cơ khí thông thường. Tuy nhiên bên trong lại được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, hoạt động khép kín, không treo biển hiệu, không quảng cáo, lắp đặt nhiều camera giám sát nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Đối tượng Vũ Mạnh Quyết. Ảnh: CACC

Cùng thời điểm, cơ quan công an triệu tập làm việc với 5 đối tượng liên quan, trong đó có Vũ Mạnh Quyết (trú TP Đồng Nai).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm; 113 hộp tiếp đạn; 300 phôi hợp kim nhôm; hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng; 4 máy phay CNC, 1 máy tiện CNC, 2 máy tính để bàn cùng nhiều tang vật liên quan.

Vũ Mạnh Quyết, chủ xưởng cơ khí tại Đồng Nai. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP.

Các sản phẩm được tiêu thụ cho nhiều đối tượng trong nước và nước ngoài với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng, đối tượng trực tiếp thiết kế bản vẽ, sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3. Các sản phẩm này được bán cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC

Biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai đã làm nghề cơ khí nhiều năm, có xưởng gia công tại Đồng Nai. Năm 2022, do tò mò, Quyết mua một số bản vẽ kỹ thuật 2D trên mạng để nghiên cứu và chạy thử sản phẩm linh kiện súng.

Đến năm 2025, Quyết mua bản vẽ có ký hiệu C2 của một người tên Hiệp, sau đó tiến hành gia công các chi tiết súng theo mẫu này. Quyết cũng khai từng thử làm một loại súng dùng để bắn chim.

Đối tượng Trần Hữu Tráng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khoảng tháng 2/2025, một tài khoản Viber tên “Gà Rừng” liên hệ với Quyết, đặt làm các bộ phận súng theo mẫu. Từ tháng 2 đến cuối tháng 5/2025, Quyết đã gia công khoảng 200 bộ phận thân súng theo đơn đặt hàng của “Gà Rừng”, với giá từ 2,1 đến 2,5 triệu đồng/bộ phận tùy loại.

Quyết thừa nhận việc gia công linh kiện súng là hành vi vi phạm pháp luật, dù biết sai nhưng vẫn thực hiện vì ham lợi nhuận.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ bóc gỡ đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh mà còn triệt xóa tận gốc các cơ sở sản xuất linh kiện, ngăn chặn nguồn cung vũ khí trái phép có nguy cơ phát tán ra ngoài xã hội.