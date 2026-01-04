Những người nông dân Mộc Châu không chỉ là người chăn nuôi, mà được xem như những “nghệ nhân sữa”. Mỗi động tác chăm bò, mỗi lần ghi chép chỉ số, mỗi mẻ sữa đầu ngày đều là kết quả của sự tích lũy kinh nghiệm, của niềm tự hào nghề được truyền nối qua nhiều thế hệ. Nghề nuôi bò ở Mộc Châu không đơn thuần là kế sinh nhai, nó đã trở thành một phần của bản sắc sống, của ký ức gia đình, của những giá trị được giữ gìn. Có những hộ đã gắn bó với đàn bò ba, bốn đời, mỗi thế hệ lại kế thừa và hoàn thiện những bí quyết nuôi dưỡng đàn bò luôn khỏe mạnh, ổn định và năng suất.

Người nông dân Mộc Châu chính là “nghệ nhân sữa”, biến nghề nuôi bò thành niềm tự hào của cả một vùng đất.

Chính những con người lao động bình dị ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc cho vùng nguyên liệu sữa Mộc Châu. Không phải ánh hào quang của các danh hiệu, mà chính sự kiên trì và kinh nghiệm truyền đời của họ mới là linh hồn của mỗi dòng sữa được sinh ra trên cao nguyên. Trong hành trình phát triển gần 7 thập kỷ của doanh nghiệp, chính những người nông dân là nền tảng tạo nên chất lượng sữa và uy tín thương hiệu Mộc Châu Creamery hôm nay.

Năm 2026, Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu tiếp tục hành trình khẳng định chất lượng giống và tay nghề chăn nuôi trên cao nguyên.

Hội thi Hoa hậu Bò Sữa - sự kiện được tổ chức hằng năm là dịp để tri ân những người nông dân ấy. Đây không phải là một cuộc so tài mang tính thắng thua, mà là nơi ghi nhận tay nghề và công sức của cả người và bò, như một tập thể thống nhất. Đằng sau mỗi “nàng bò” đạt giải là hàng tháng trời người chủ chăm sóc tỉ mỉ, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, theo dõi từng thay đổi nhỏ, ghi chép từng chỉ số một cách cẩn trọng - những việc tưởng bình dị nhưng thể hiện rõ nhất sự hiểu nghề và yêu nghề của nông dân Mộc Châu.

Gần bảy thập kỷ trôi qua, hành trình ấy đã góp phần làm nên hình ảnh đẹp của người nông dân Việt Nam: bền bỉ, sáng tạo, chân thành và đầy tự hào. Dù ngành sữa ngày càng hiện đại hóa, người nông dân Mộc Châu vẫn giữ trọn tinh thần nghề truyền thống, đồng hành cùng doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, góp phần phát triển kinh tế và đời sống nơi cao nguyên.

Từ đôi bàn tay cần mẫn và trái tim gắn bó với nghề, di sản sữa Mộc Châu vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày - như một hành trình sống động của sự tận tâm, niềm tin và niềm tự hào của những người “nghệ nhân sữa” nơi thảo nguyên Mộc Châu.

(Nguồn: Mộc Châu Creamery)