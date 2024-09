Những ngày qua, trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai có mưa lớn, nhiều nơi xảy ra sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 345 (trực thuộc Quân khu 2) đã lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân các xã trong huyện Bát Xát khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở đất.

Tại nhiều thôn, bản của huyện Bát Xát không có sóng điện thoại nên việc liên lạc của người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ bị gián đoạn.

Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Ảnh: Báo Quân khu 2

Trong bối cảnh đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 khi làm nhiệm vụ cứu trợ tại điểm sạt lở "mất liên lạc" nhiều ngày. Thông tin này khiến nhiều người lo lắng.

Sáng 12/9, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 xác nhận: Quân khu 2 đã liên lạc thông suốt với chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345. "Các chiến sĩ an toàn tuyệt đối", Trung tướng Phạm Hồng Chương khẳng định.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm ngày 7/9 đến ngày 10/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa to đến rất to diện rộng, gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến trưa 11/9, toàn tỉnh có 52 người chết, 97 người mất tích và 41 người bị thương...

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 đã triển khai đến các địa bàn xảy ra thiên tai để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.