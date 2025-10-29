Từ vỏ hộp bỏ đi đến những món đồ hữu dụng, thân thương

Hành trình “hồi sinh” vỏ hộp sữa không chỉ là câu chuyện của tái chế, mà còn là biểu tượng của một lối sống văn minh, trách nhiệm. Chỉ với một hành động nhỏ mỗi ngày, người dùng có thể góp phần xây dựng tương lai xanh hơn cho cả cộng đồng.

Sau khi thưởng thức hộp sữa quen thuộc mỗi sáng, thay vì bỏ vội vào thùng rác, bạn chỉ cần rửa sạch bên trong, để khô cất gọn lại. Vậy là chiếc vỏ hộp đã sẵn sàng bước vào chu trình tái chế, để “biến hình” thành những sản phẩm thân thiện, tiếp tục đồng hành cùng cuộc sống hàng ngày.

Những chiếc vỏ hộp được mang đến các điểm thu gom tại hệ thống cửa hàng TH true mart. Tại đây, người tham gia dễ dàng truy cập Zalo mini app để đăng ký thông tin, tích lũy số lượng vỏ hộp đã gửi.

Vào khung giờ từ 17h30 - 21h mỗi ngày, các vỏ hộp này sẽ được Lagom - đơn vị hậu cần đồng hành cùng Tetra Pak thu gom trực tiếp tại các cửa hàng, đảm bảo quá trình vận chuyển nhanh chóng, đúng chuẩn và thân thiện với môi trường.

Sau khi thu gom, vỏ hộp sẽ được chuyển đến đối tác tái chế chuyên trách do Tetra Pak kết nối. Tại đây, từng lớp vật liệu - bao gồm giấy, nhựa và nhôm được bóc tách, làm sạch và xử lý riêng biệt. Những thành phần này sau đó được tái tổ hợp để tạo thành vật liệu mới, sẵn sàng đưa vào sản xuất các sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Lan tỏa sống xanh từ từng chiếc vỏ hộp sữa

Quy trình “hô biến” những vỏ hộp sữa đã qua sử dụng thành các sản phẩm hữu ích là minh chứng sống động cho cam kết bền bỉ của Tập đoàn TH trong hành trình phát triển bền vững.

Để chương trình tiếp tục lan tỏa rộng khắp, Tập đoàn TH phối hợp cùng Tetra Pak Việt Nam triển khai chiến dịch “Thu gom vỏ hộp, Lan tỏa sống xanh 2025” tại hệ thống cửa hàng TH true mart. Đây không chỉ là một hoạt động thu gom đơn thuần, mà còn là lời kêu gọi thiết thực nhằm thúc đẩy ý thức tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Năm nay, từ 15/9, chương trình mở rộng ra cả Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An, bên cạnh Hà Nội và TP.HCM, giúp người dân trên nhiều tình thành thuận tiện hơn trong việc tham gia.

Hệ thống 45 cửa hàng TH true mart trên ba miền Bắc - Trung - Nam trở thành những điểm thu gom quan trọng, nơi người dân có thể dễ dàng mang vỏ hộp sữa giấy đã được làm sạch và gấp gọn đến tham gia chiến dịch.

Bên cạnh đó, hệ thống mã QR code tại các điểm thu gom giúp ghi nhận chính xác số lượng vỏ hộp đã đóng góp. Những cá nhân tích cực tham gia với số lượng thu gom lớn nhất trong tháng, quý, năm sẽ được trao tặng phần thưởng ý nghĩa, góp phần tạo động lực duy trì thói quen sống xanh bền vững.

Từ quy trình tái chế được chứng minh hiệu quả cho đến chiến dịch thu gom mở rộng năm 2025, tất cả đều hướng về mục tiêu chung, xây dựng một chu trình tiêu dùng bền vững, , góp phần bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Các điểm TH true mart nhận thu gom: https://byvn.net/GEzg

Bích Đào