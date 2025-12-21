Từ thần đồng Toán đến ngôi sao học thuật quốc tế

Carina Hong, 24 tuổi, là một nhà toán học xuất sắc, đã quyết định rẽ ngang con đường học thuật để thành lập Axiom Math, công ty với mục tiêu xây dựng trí tuệ nhân tạo có khả năng suy luận toán học cao cấp. Hong đã thu hút được nhiều nhà nghiên cứu và kỹ sư hàng đầu từ các công ty công nghệ lớn như Meta và Google Brain.

Theo AMS (American Mathematical Society), hành trình của Carina Hong bắt đầu từ Quảng Châu, Trung Quốc, nơi cô được đào tạo bài bản trong đội tuyển toán Olympic của tỉnh và tham gia nhiều chương trình toán quốc tế như Ross Program và Trại Toán Stanford.

Tại MIT, cô tốt nghiệp song bằng Toán học và Vật lý chỉ sau ba năm, tham gia nhiều chương trình nghiên cứu danh tiếng như REU tại Đại học Virginia và Duluth, đồng thời giữ các vị trí lãnh đạo trong cộng đồng sinh viên.

Sau đó, Carina hoàn thành bằng thạc sĩ Khoa học Thần kinh tại Đại học Oxford, tham gia nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và học máy tại Gatsby Unit (Sainsbury Wellcome Center), đồng thời được trao Học bổng Rhodes.

Carina Hong từng là Chủ tịch Hội Toán học Sinh viên bậc đại học của MIT, đồng thời đảm nhiệm các vị trí điều hành tại Hội Sinh viên Vật lý, Hội Sinh viên Quốc tế... tại trường này. Ảnh: MIT

Trước khi quyết định rời Đại học Stanford, nơi cô theo học chương trình kết hợp Luật - Toán, Carina đã chứng minh mình là một nhà nghiên cứu triển vọng với hàng loạt giải thưởng danh giá như Morgan Prize 2023, Alice T. Schafer Prize 2022 và Maryam Mirzakhani Fellowship. Cô cũng là tác giả của nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín và từng trình bày nghiên cứu tại nhiều hội nghị quốc tế.

Rẽ ngang khỏi giảng đường, xây dựng đội ngũ tinh hoa

Axiom Math ra đời với mục tiêu đầy tham vọng: Xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng giải quyết các bài toán khó như các bài toán Erdös, vốn làm đau đầu giới nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Công ty đã huy động thành công 64 triệu USD trong vòng gọi vốn ban đầu và hiện có 17 nhân viên, nhiều người đến từ FAIR - Meta và nhóm GenAI, cũng như Google Brain. Theo Hong, sức hấp dẫn của việc giải quyết những vấn đề siêu trí tuệ toán học đã thu hút các nhà khoa học cấp cao tham gia, coi đây là cơ hội định hình sự nghiệp.

Trong những ngày đầu, Axiom chỉ có một chiếc bàn gấp và ghế sofa mượn, nhưng sứ mệnh và tầm nhìn dài hạn đã giúp Hong chiêu mộ những nhà nghiên cứu từ cả giới học thuật lẫn công nghiệp, bao gồm giáo sư từng hướng dẫn mình là Ken Ono. Theo The Wall Street Journal, ở tuổi 57, Giáo sư Ken Ono tạm nghỉ không thời hạn tại Đại học Virginia để đầu quân cho Axiom Math của cựu sinh viên xuất sắc ông từng hướng dẫn, Carina Hong. Tại Axiom, Hong hướng tới xây dựng một văn hóa làm việc phi phân cấp, nơi tuổi tác hay kinh nghiệm không phải rào cản, và sự hợp tác là ưu tiên hàng đầu.

Carina Hong được xem là “hiện tượng” trong lĩnh vực toán và AI. Cô tốt nghiệp MIT trong 3 năm, giành Giải Morgan danh giá, nhận học bổng Rhodes rồi theo học chương trình kết hợp Luật - Toán tại Đại học Stanford trước khi bỏ học để khởi nghiệp với Axiom. Ảnh: AMS

Mục tiêu của Axiom không chỉ dừng ở toán học. Hong cho rằng lý luận toán học có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như xác minh phần mềm, phần cứng, tài chính định lượng hay mật mã học. Dù là một công ty non trẻ với đội ngũ nhỏ, Axiom đã chứng minh khả năng thu hút nhân tài và đặt ra câu hỏi về tương lai của trí tuệ nhân tạo khi được dẫn dắt bởi tư duy toán học tinh tế.

Con đường từ MIT, Oxford đến Stanford và rồi rẽ sang khởi nghiệp của Carina Hong là minh chứng rằng những đột phá quan trọng đôi khi nằm ngoài các con đường truyền thống, nơi đam mê, sự quyết tâm và tầm nhìn dài hạn có thể định hình tương lai của công nghệ.