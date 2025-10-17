Tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên sinh năm 1991, quê xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ). Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán tại Trường Đại học Quy Nhơn năm 2013, ông được giữ lại trường, vừa giảng dạy vừa tiếp tục học tập để hoàn thiện trình độ chuyên môn.

Là giảng viên Khoa Toán và Thống kê, Trường Đại học Quy Nhơn, ông gắn bó với công việc giảng dạy và nghiên cứu tại đây từ năm 2013 đến nay.

Năm 2016, ông tốt nghiệp thạc sĩ Toán ứng dụng tại Đại học Limoges (Pháp), và ba năm sau, cũng tại trường này, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Toán học.

Trong công tác đào tạo, Tiến sĩ Nguyên đã hướng dẫn 5 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên.

Điểm nổi bật trong sự nghiệp của ông là thành tích nghiên cứu quốc tế ấn tượng: 18 bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín, trong đó 12 bài thuộc nhóm Q1, 5 bài Q2, chỉ 1 bài Q3 - phản ánh năng lực chọn lọc và hiệu quả nghiên cứu cao.

Các tạp chí này đều thuộc nhóm “lừng danh” của ngành Toán học, nằm trong top 25% (Q1) các tạp chí có hệ số tác động cao nhất toàn cầu, phản ánh ảnh hưởng học thuật lớn và yêu cầu phản biện nghiêm ngặt.

Hơn 11 năm gắn bó với giảng dạy và nghiên cứu, tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên luôn xem việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng và uy tín nghề nghiệp là nền tảng của người thầy. Ông cho biết mình luôn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt các quy định của nhà trường và giữ gìn danh dự của người làm công tác giáo dục.

“Trong giảng dạy và nghiên cứu, tôi luôn trung thực, công bằng và khách quan, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của người học. Tôi không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn nghề nghiệp", tiến sĩ Nguyên chia sẻ.

Với sinh viên và học viên, ông luôn tận tâm trong quá trình truyền đạt kiến thức, hướng dẫn khóa luận, luận văn và khơi gợi tinh thần nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, ông đề cao tinh thần hợp tác, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

“Tôi luôn lắng nghe góp ý từ người học, đồng nghiệp và cấp quản lý để hoàn thiện bản thân, khắc phục hạn chế và phát huy thế mạnh trong hoạt động chuyên môn”, ông viết trong hồ sơ.