Walking tour “Kiến trúc Nhà tập thể – Lối sống kiểu mẫu” đã đưa người tham gia ngược dòng thời gian, trở lại giai đoạn hình thành và phát triển mạnh mẽ của mô hình nhà tập thể tại Hà Nội. Không chỉ đi bộ và ngắm nhìn những khối nhà cũ kỹ, chuyến đi mở ra một lát cắt sinh động về đời sống đô thị thời bao cấp – nơi mỗi khu tập thể là một “bảo tàng sống” lưu giữ ký ức cộng đồng.

Những khối nhà cũ kỹ mở ra một lát cắt sinh động về đời sống và kiến trúc đô thị thời bao cấp.

Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ hướng dẫn viên và kiến trúc sư, người tham gia được nghe những câu chuyện phía sau từng bức tường bong tróc, từng ô cửa sổ gỗ bạc màu hay những “chuồng cọp” đã trở thành biểu tượng của đời sống thị dân một thời. Mỗi chi tiết kiến trúc, từ vật liệu xây dựng đến cách cư dân tự cơi nới, đều hiện lên như minh chứng sống động cho tinh thần “sống linh hoạt” trong giai đoạn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Điểm nhấn của tour là trải nghiệm theo hình thức trò chơi “Truy tìm nhà kiểu mẫu”. Mỗi chặng đi qua các khu tập thể Kim Liên, Phương Mai, Trung Tự không chỉ giúp người tham gia tiếp cận ba giai đoạn kiến trúc khác nhau mà còn “mở khóa” những tầng thông tin về quy hoạch, tổ chức không gian sống và cách con người thích nghi trong những căn hộ nhỏ bé.

Giữa hành lang hẹp, cầu thang cũ hay những khoảng sân chung, sự sáng tạo của cư dân hiện ra rõ nét: bếp được mở rộng khéo léo, ban công biến thành không gian sinh hoạt, những góc nhỏ trở thành nơi chứa đầy hơi thở đời thường.

Trong hành trình, mỗi người tham gia còn tự tay “thiết kế” một không gian sống tập thể thu nhỏ từ những vật phẩm thu thập trên đường đi. Đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm mà còn là cách để họ hiểu rõ hơn nguyên lý tổ chức không gian của kiến trúc thời kỳ bao cấp.

Trong khoảnh khắc nắng mỏng phủ lên lan can sắt, sân chơi cũ và những khối bê tông xám màu thời gian, các dãy tập thể hiện lên vừa bình dị vừa day dứt. Hành trình không chỉ giúp người tham gia lưu giữ những bức ảnh đẹp, mà còn đánh thức ký ức về một Hà Nội thuần hậu – nơi vẻ đẹp đô thị đôi khi nằm ở chính những điều giản dị nhất.