Sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi nên từ nhỏ, kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền đã cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thời tiết miền Trung, từ nắng nóng gay gắt đến bão lũ triền miên.

Người dân địa phương khi đến mùa mưa bão, lũ lại phải di chuyển tới các công trình kiên cố như trường học, ủy ban nhân dân… để tránh trú.

Nhà trú bão được anh Truyền xây ngay trên mảnh đất có sẵn của gia đình, thiết kế liền kề với không gian thờ tự

Và sau mỗi trận bão lớn đổ bộ, nhiều tài sản bị phá hủy, cuốn trôi. Những căn nhà có kết cấu không bền vững cũng bị tàn phá nghiêm trọng.

Đặc biệt, sau cơn bão số 9 (siêu bão Molave) năm 2020, chứng kiến sức tàn phá kinh hoàng từ thiên tai, anh Truyền quyết định về quê, xây một ngôi nhà kiên cố làm nơi trú bão, trước hết là cho mẹ, sau đó là cho anh chị em và hàng xóm xung quanh.

“Khi mưa bão, nghĩ đến cảnh những ngư dân đi tàu thuyền nếu không kịp vào bờ sẽ phải trú bão ngay trên boong tàu, mình nảy ra ý tưởng xây nhà theo phong cách như vậy”, anh Truyền kể.

Tổng chi phí xây dựng công trình là 1,5 tỷ đồng (thời điểm năm 2020)

Nghĩ là làm, kiến trúc sư người Quảng Ngãi bắt tay ngay vào xây dựng nhà trú bão.

Toàn bộ kết cấu công trình được xây bằng tường chịu lực dày 20cm, sàn bê tông cốt thép hai lớp có tác dụng cách nhiệt, chống nóng.

Anh Truyền cho biết, nhà trú bão được thiết kế với hình khối đơn giản, bề mặt phẳng phiu, bo tròn các góc cạnh và sử dụng tông màu chủ đạo là trắng để tạo sự tương phản, làm tôn lên vẻ đẹp kiến trúc của khu vực thờ tự ở kế bên.

Ngôi nhà có tông màu trắng chủ đạo và lớp tường dày

Nhà rộng 148m2, mặt bằng được bố trí theo lối kiến trúc Đông Dương với khoảng hiên rộng 3m, thiết kế xung quanh không gian lõi chính.

Phần hiên này không chỉ đóng vai trò như một không gian đệm bao bọc lõi công năng bố trí ở giữa, giúp căn nhà “hè mát, đông ấm”, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mà còn có thể mở rộng diện tích trú ẩn trong trường hợp số lượng người trú bão quá đông, phòng ngủ chính không đáp ứng đủ.

Nội thất trong nhà được bài trí tinh tế

Phần lõi chính của căn nhà là khu vực bếp ăn và phòng ngủ. Các không gian như khu giặt phơi, vệ sinh, kho... vừa có thể phục vụ nhu cầu trú bão vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Phòng ngủ chung cũng được mô phỏng theo cấu trúc boong tàu, tối ưu không gian với 8 giường tầng và có thể ngủ được cùng lúc 16 người.

Phòng vệ sinh được chia làm hai khu, khu trong nhà và khu bên ngoài để đáp ứng số lượng lớn người đến trú bão.

Khu vực phòng ngủ

Không gian khu vệ sinh bên ngoài

Khu bên ngoài có 4 nhà vệ sinh với chất liệu thô, sử dụng xi măng quét chống thấm mà không lát gạch men, vừa chống trơn trượt hiệu quả, vừa tối ưu chi phí.

Phần mái của khu vực này cũng được làm bằng tấm polycarbonate đặc ruột, giúp lấy sáng tốt lại đảm bảo nhẹ, bền, chịu được thời tiết khắc nghiệt mà ít gây nguy hiểm khi bão lớn, gió to.

Trong nhà, các cánh cửa bo cong được sơn màu xanh dương, tạo cảm giác như một boong tàu thực sự

Ở miền Trung, vì gió bão thường thổi từ hướng Bắc và hướng Đông nên kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền cũng áp dụng làm cửa lùa đối với tất cả hệ cửa sổ ở hướng Bắc.

Tuy cửa lùa có thể hạn chế va đập với tường và vật dụng xung quanh nhưng lại có nhiều khe hở, dễ tạo tiếng rít, tiếng hú khi gió to. Bởi thế, gia chủ sử dụng những gioăng đệm cao su chèn chặt các khe hở, tăng độ khít cho cửa sổ.

Không gian nhà trú bão lung linh khi lên đèn

Anh cũng tính toán kỹ các hướng nắng bất lợi và hướng gió chính khi có bão để tăng cường khả năng chịu lực, giảm thiểu các tác động xấu từ thời tiết.

Chẳng hạn, phía Tây của ngôi nhà hướng ra cánh đồng rộng nhưng lại hứng nắng gắt vào buổi chiều. Vì vậy, kiến trúc sư chỉ bố trí một ô cửa tròn nhỏ, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, giúp người trong nhà quan sát cảnh quan bên ngoài, vừa hạn chế tối đa lượng nắng chiếu trực tiếp.

Phía ngoài cửa sổ hướng Tây còn có thêm một lớp đệm cầu thang, kết hợp với tường dày 20cm giúp giảm nhiệt cho không gian bên trong.

Xung quanh nhà cũng được trồng nhiều cây xanh, vừa có tác dụng cải thiện vi khí hậu, giảm nhiệt độ không gian sống về mùa hè, đồng thời cũng giúp chắn gió và giảm áp lực gió trực tiếp lên ngôi nhà

Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền cho biết, vì một phần mặt tiền được che khuất bởi nhà thờ, đồng nghĩa với việc được cản bớt gió hướng Bắc - hướng gió mạnh nhất nên khi mùa mưa bão tới, nhà trú bão ít phải chịu tác động xấu từ thời tiết cực đoan.

5 năm trôi qua, kể từ khi hoàn thiện tới nay, ngôi nhà này cũng may mắn chưa phải chịu thử thách nào từ các cơn bão lớn.

Gần đây nhất, hồi đầu tháng 11, khi cơn bão số 13 Kalmaegi đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Trung, các anh chị em của anh Truyền và bà con hàng xóm đã tới đây trú bão.

May mắn, tình hình thời tiết ổn định, bão qua nhanh nên mọi người đều an toàn, nhà cửa và tài sản không bị thiệt hại.

Ảnh: KTS Phạm Thanh Truyền