Vươn lên bằng bản lĩnh và tâm huyết

Hơn 11 năm đồng hành cùng Generali Việt Nam, chị Phạm Thị Tuyết Sang đã trải qua mọi cung bậc của nghề, từ những ngày đầu gian khó, qua các giai đoạn bứt phá vượt chỉ tiêu, đến những khoảnh khắc cần nỗ lực gánh vác và truyền lửa cho cả tập thể.

Năm 2024, với vai trò Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý (GAD), chị Sang luôn tâm niệm phải tạo nên ngôi nhà thứ hai - nơi các thủ lĩnh tương lai được trưởng thành một cách hạnh phúc và bền vững. Với tinh thần của một “tân GAD”, chị chủ động nhìn nhận thiếu sót, không ngừng học hỏi và hoàn thiện từng kỹ năng để trở thành điểm tựa cho đội ngũ. Triết lý “Lãnh đạo bằng tình, dẫn dắt bằng tầm” của chị hiện diện trong từng buổi coaching nhóm nhỏ mà chị cẩn thận chuẩn bị, trong từng giờ mentoring 1:1 mà chị dành trọn tâm sức để định hướng cho các tư vấn tài chính trẻ.

Sự dẫn dắt kiên trì cùng văn hóa làm nghề tử tế đã giúp chị gặt hái các danh hiệu Nữ hoàng Generali 2024, TOT 2025 (Top of the Table - danh hiệu cao cấp nhất trong hệ thống MDRT của ngành bảo hiểm nhân thọ, cùng MDRT/COT (Million Dollar Round Table/ Court of the Table - danh hiệu quốc tế dành cho các Tư vấn Tài chính hàng đầu) nhiều năm liên tiếp. Đồng thời, chị Tuyết Sang đã đưa GenCasa Thủ Đức 3 vào Top GenCasa miền Nam - thành quả đến từ nỗ lực, văn hóa gắn kết và bản lĩnh đậm dấu ấn riêng của cả đại lý.

Từ con số 0 đến biểu tượng của sự phát triển bền vững

Hành trình của anh Nguyễn Đăng Huy cùng Generali Việt Nam bắt đầu năm 2015, tại một văn phòng nhỏ giữa lòng Đà Nẵng, mang theo niềm tin, khát vọng và ý chí không ngừng vươn lên. Những ngày đầu không dễ dàng khi thị trường còn nhiều thử thách, đội ngũ non trẻ và mọi thứ phải xây dựng từ con số 0.

Qua 10 năm đồng hành, anh cùng GenCasa Đà Nẵng 1 đã viết nên câu chuyện về niềm tin, sự bền bỉ và những thành quả đáng tự hào. Từ một văn phòng nhỏ, đơn vị nay đã phát triển thành hệ thống tiên phong tại miền Trung, phục vụ hơn 20.000 khách hàng, quy tụ gần 1.800 tư vấn viên năng động và mở rộng thành 7 văn phòng tại các tỉnh.

Đối với anh Đăng Huy, thành công thực sự không nằm ở vị trí dẫn đầu, mà ở giá trị nhân văn mà bảo hiểm mang lại cho khách hàng. Anh luôn nhấn mạnh: "Mỗi hợp đồng bảo hiểm không chỉ là giấy tờ, mà là điểm tựa tài chính, là sự an tâm cho khách hàng và gia đình họ. Mỗi yêu cầu bồi thường được giải quyết là minh chứng sống cho triết lý ‘Đặt khách hàng làm trọng tâm’ mà tôi và Generali theo đuổi". Thành công này không chỉ đo bằng con số doanh thu mà còn thể hiện qua hơn 20.000 yêu cầu bồi thường được giải quyết, mang lại sự an tâm và bảo vệ tài chính cho hàng ngàn gia đình Việt.

Dưới sự dẫn dắt của anh, GenCasa Đà Nẵng 1 liên tục giữ Top đầu doanh thu miền Trung, nhiều lần lọt Top toàn quốc về thu phí tái tục, tỷ lệ duy trì hợp đồng K2 luôn trên 90%, chỉ số NPS thường xuyên trên 80% - minh chứng cho trải nghiệm khách hàng tích cực và bền vững. Năm 2024, văn phòng đạt mức tăng trưởng 26%, trở thành biểu tượng về phát triển bền vững trong hệ thống Generali Việt Nam.

Ngọn lửa kiên định thắp sáng đội ngũ hạnh phúc

Từ một tư vấn tài chính trẻ đầy khát khao cống hiến, chị Nguyễn Phương Thảo đã từng bước khẳng định bản lĩnh lãnh đạo và giá trị tử tế trong từng hành trình. Gia nhập Generali từ năm 2016, chị từng trải qua các vai trò khác nhau trước khi chính thức trở thành GAD GenCasa Tây Hồ vào năm 2021, mở ra chặng đường mới đầy thử thách, nhưng cũng rực rỡ thành công.

Chị tâm niệm: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Chính sự bền bỉ, tận tâm và trọn vẹn với nghề đã tôi luyện nên một GAD mạnh mẽ, đầy đam mê và luôn truyền cảm hứng. Dưới sự dẫn dắt của chị, GenCasa Tây Hồ trở thành cái nôi ươm mầm những tư vấn viên trẻ tài năng, liên tục đạt COT/MDRT và các vị trí quản lý Top toàn quốc. Văn phòng không chỉ gặt hái nhiều thành tích nổi bật - GenCasa hạng Vàng/Kim Cương nhiều năm liền, Top 6 GenCasa toàn quốc, tỷ lệ duy trì hợp đồng K2 96% - mà còn trở thành ngôi nhà hạnh phúc, nơi mỗi thành viên đều cảm thấy được yêu thương, sẻ chia và tự hào khi cùng nhau gắn bó.

Ba Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý với ba xuất phát điểm khác nhau, ba hành trình đầy nỗ lực, nhưng đều gặp nhau ở sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ đến cộng đồng. Họ không chỉ là những nhà lãnh đạo tiêu biểu của Generali Việt Nam, mà còn là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ trên nền tảng Chiến lược “Người bạn Trọn đời 27: Tiên phong Vượt trội”, họ đang cùng nhau xây dựng một đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, tử tế và sẵn sàng đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trên khắp Việt Nam.

