Giá vàng biến động bất ngờ sau báo cáo việc làm Mỹ

Tối 20/11 (giờ Việt Nam), Bộ Lao động Mỹ cuối cùng đã công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 - dữ liệu bị trì hoãn hơn 40 ngày vì đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 119.000 việc làm mới trong tháng 9, vượt xa dự báo đồng thuận chỉ có thêm 53.000 việc làm. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì được sức mạnh đáng kể dù chịu nhiều áp lực.

Tuy nhiên, giá vàng lại không giảm sâu như lo ngại. Trái lại, kim loại quý này biến động lên xuống liên tục nhưng lực cầu bắt đáy xuất hiện rất nhanh mỗi khi giá đi xuống.

Cụ thể, ngay trước thời điểm công bố (8h30 tối 20/11), giá vàng giao ngay đã tăng vọt từ vùng 4.040 USD/ounce lên tận 4.092 USD/ounce do tâm lý lo ngại dữ liệu yếu sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dễ cắt lãi suất hơn. Thế nhưng, khi con số 119.000 việc làm được công bố, giá vàng chỉ giảm nhẹ về vùng 4.075 USD/ounce rồi nhanh chóng hồi phục. Đến 21h26 tối 20/11, giá vàng giao ngay giao dịch ở 4.087 USD/ounce, tăng 0,2% trong ngày.

Giá vàng thế giới trụ vững trên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Ảnh: HH

Một điểm cũng đáng chú ý trong các số liệu vừa được Mỹ công bố, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 9 tăng lên 4,4%, cao hơn mức dự báo 4,3%. Đồng thời, dữ liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 tiếp tục bị điều chỉnh giảm (tháng 8 giảm 4.000 việc làm, tháng 7 chỉ còn 72.000 thay vì 79.000 như công bố trước đó). Những điều chỉnh này cho thấy thị trường lao động Mỹ thực chất đang chậm lại rõ rệt, dù số liệu tháng 9 vẫn tích cực.

Đây là báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Fed (FOMC) ngày 10-11/12. Hiện thị trường chỉ định giá về 21% khả năng Fed cắt lãi suất trong tháng 12 (so với mức 90% ghi nhận hồi cuối tháng 10 và mức 65% trong tuần trước). Với dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến vừa được công bố, xác suất này càng khó tăng lên. Đặc biệt, Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố dữ liệu việc làm tháng 10 đầy đủ do ảnh hưởng của đợt đóng cửa chính phủ, nghĩa là Fed sẽ phải ra quyết định mà không có thêm số liệu lao động mới.

Tại thị trường trong nước, giá vàng phiên 20/11 điều chỉnh giảm 300.000-700.000 đồng/lượng. Cuối ngày, vàng miếng SJC niêm yết 148,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng cả hai chiều. Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đóng ở 145,9-148,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000-600.000 đồng. Doji niêm yết vàng nhẫn 146,2-149,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng hai chiều.

Hiện giá vàng nhẫn trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do khoảng 13 triệu đồng/lượng. Thanh khoản tại Hà Nội tích cực với nhiều người mua vào và nhiều cửa hàng đã tăng số lượng vàng bán ra.

Dù đồng USD tăng mạnh trở lại (chỉ số DXY tăng 0,6%, vượt mốc 100 điểm), giá vàng thế giới vẫn đang trụ vững trên ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce. Đây là một tín hiệu cho thấy lực cầu vàng vật chất và đầu tư vẫn mạnh.

Sự chia rẽ sâu trong Fed và các yếu tố tác động tới giá vàng

Biên bản cuộc họp FOMC ngày 28-29/10 được công bố tối 19/11 cho thấy nội bộ Fed đang chia rẽ rất sâu về quyết định lãi suất tháng 12. Nhiều thành viên vẫn muốn cắt giảm lãi suất, một số muốn giữ nguyên, thậm chí có quan điểm đề xuất giảm tới 50 điểm cơ bản nếu dữ liệu yếu đi. Tuy nhiên, trọng tâm thảo luận đã chuyển mạnh sang lo ngại lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại khi lãi suất giảm quá nhanh.

Fed nhận định lạm phát đã “nhích lên so với đầu năm và vẫn ở mức “hơi cao”. Dù thừa nhận thị trường việc làm suy yếu (tăng trưởng việc làm chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên, rủi ro suy giảm lao động tăng dần trong nhiều tháng), cơ quan này vẫn tỏ ra cực kỳ thận trọng với việc nới lỏng chính sách quá sớm.

Chính sự chia rẽ này khiến thị trường không thể định hình rõ ràng kịch bản tháng 12, tạo ra biến động rất mạnh cho giá vàng mỗi khi có tin tức mới. Dữ liệu việc làm tháng 9 khá tích cực càng củng cố quan điểm “giữ lãi suất cao lâu hơn” của phe diều hâu trong Fed.

Ở chiều ngược lại, giá vàng còn được hỗ trợ mạnh từ nhiều yếu tố dài hạn. Đó là bất ổn địa chính trị leo thang ở nhiều khu vực khiến vàng tiếp tục được xem là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu. Ngân hàng trung ương các nước tiếp tục mua ròng vàng với khối lượng rất lớn, đưa tổng dự trữ vàng toàn cầu lên mức cao lịch sử.

Nợ công Mỹ vượt 38 nghìn tỷ USD, thâm hụt ngân sách ngày càng lớn khiến niềm tin vào đồng USD dài hạn bị lung lay, gián tiếp đẩy dòng tiền vào vàng. Lạm phát toàn cầu dù hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại khi giá năng lượng và hàng hóa tăng.

Tất cả các yếu tố trên đang hỗ trợ giá vàng trụ trên ngưỡng 4.000 USD/ounce trong 2 tuần qua. Giá vàng được dự báo sẽ còn biến động mạnh trước cuộc họp của Fed. Về trung và dài hạn, đa số dự báo vẫn nghiêng về xu hướng tăng.