MBV và Vikki Bank bất ngờ giảm sâu lãi suất cho vay

Trong số 25 nhà băng công bố số liệu, có tới 12 ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tăng so với tháng trước đó, bao gồm: GPBank tăng 0,36%/năm, BaoViet Bank tăng 0,33%/năm, LPBank tăng 0,31%/năm, PVCombank tăng 0,3%/năm, VIB tăng 0,27%/năm, ACB tăng 0,22%/năm, Sacombank tăng 0,1%/năm, Agribank tăng 0,08%/năm, OCB tăng 0,04%/năm, BVBank và KienlongBank tăng 0,03%/năm và MB tăng 0,02%/năm.

Ngược lại, các ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân trong tháng 10 so với tháng 9 gồm: MBV giảm 0,42%/năm, VietABank giảm 0,35%/năm, Vikki Bank giảm 0,32%/năm, PGBank giảm 0,2%/năm, Saigonbank giảm 0,1%/năm.

Bac A Bank, Techcombank và VietinBank cùng giảm 0,02%/năm, SCB và BIDV giảm 0,01%/năm.

Trong số các ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân, đáng chú ý có hai ngân hàng chuyển giao bắt buộc là MBV và Vikki Bank. Đây đều là những nhà băng gần đây tăng mạnh lãi suất huy động và thuộc nhóm dẫn đầu về lãi suất đầu vào.

Dù tăng lãi suất huy động, lãi suất cho vay bình quân của MBV trong tháng 10 vẫn giảm 0,42%/năm xuống 6,92%/năm. Nhờ đó, mức chênh lệch lãi suất thu hẹp còn 1,86%/năm, từ 2,49%/năm của tháng trước.

Trong khi đó, Vikki Bank cũng giảm mạnh lãi suất cho vay bình quân trong tháng 10 với mức giảm 0,32%/năm, xuống 7,8%/năm. Chênh lệch lãi suất bình quân vì thế cũng giảm 0,34%/năm sau khi thu hẹp xuống còn 2,65%/năm.

Biến động tại nhóm Big4

Trong nhóm ngân hàng Big4, BIDV và VietinBank ghi nhận lãi suất cho vay bình quân giảm. Vietcombank giữ nguyên, trong khi lãi suất bình quân tại Agribank tăng 0,08%/năm lên 6,44%/năm.

Theo công bố, mức chênh lệch lãi suất bình quân giữa cho vay và huy động của Agribank là 0,94%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn của Agribank đối với lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo là 4%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường tối thiểu 4,8%/năm và lãi suất trung, dài hạn tối thiểu 5,5%/năm. Lãi suất cho vay thẻ tín dụng được ngân hàng này công bố là 13%/năm.

Trong khi đó, chi phí vốn bao gồm lãi suất huy động bình quân tại Agribank chỉ 3,82%/năm; chi phí khác (bảo hiểm tiền gửi và chi phí hoạt động, dự trữ thanh toán, dự trữ bắt buộc) chiếm 1,68%/năm.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân tháng 10 giảm nhẹ 0,01% xuống 5,47%. Chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động bình quân giữ nguyên 2,51%/năm. Chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan huy động vốn là 1,29%/năm, giảm nhẹ 0,05%/năm so với tháng 9.

Tại Vietcombank, lãi suất cho vay bình quân tháng 10 giữ nguyên ở mức 5,6%/năm. Chênh lệch lãi suất cho vay/huy động bình quân 2,7%/năm, mức chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan huy động vốn là 1,1%/năm.

Còn tại VietinBank, lãi suất cho vay bình quân tháng 10 giảm nhẹ 0,02%/năm so với tháng 9, còn 5,07%/năm. Mức chênh lệch lãi suất bình quân là 1,79%/năm.

Trong số 25 ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất cho vay bình quân, VietinBank tiếp tục là ngân hàng duy trì mức lãi suất cho vay bình quân thấp nhất, ở mức 5,07%/năm.

Nhóm các ngân hàng thương mại duy trì lãi suất cho vay bình quân dưới 7%/năm còn có: SCB 5,39%/năm, BIDV 5,47%/năm, Vietcombank 5,6%/năm, VIB 6,43%/năm, Agribank 6,44%/năm, MBV 6,92%/năm, ACB 6,94%/năm và Sacombank 6,97%/năm.