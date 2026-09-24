Giữa môi trường nghệ thuật vốn thị phi và biến đổi nhanh chóng, việc giữ được một tình bạn gắn bó vài năm đã khó, duy trì tình tri kỷ qua nhiều thập kỷ lại càng hiếm hoi. Thế nhưng, showbiz Việt vẫn ghi dấu những tình bạn bền chặt tri kỷ của các cặp đôi nghệ sĩ: NSND Xuân Bắc - NSND Tự Long, nghệ sĩ Trà My - MC Thảo Vân và cựu người mẫu Thân Thúy Hà - diễn viên Tăng Thanh Hà.

NSND Tự Long – NSND Xuân Bắc: Cặp bài trùng từ thời hàn vi đến đỉnh cao sự nghiệp

Gần 3 thập kỷ đứng chung trên sân khấu, Xuân Bắc và Tự Long không chỉ là "cặp bài trùng" của làng hài phía Bắc mà còn là thanh xuân của biết bao thế hệ khán giả. Tình bạn của họ bắt đầu từ những năm cuối thập niên 1990, khi cả hai còn là những chàng sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội với hai bàn tay trắng, gom góp từng vai diễn nhỏ để nuôi dưỡng ước mơ.

NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc gắn bó với nhau suốt hơn 25 năm.

Từ Gặp nhau cuối tuần cho đến những đêm thức trắng tập Táo Quân, họ tung hứng, bù trừ cho nhau từng cử chỉ, lời thoại. Sự hóm hỉnh, sắc sảo của Xuân Bắc hòa quyện tự nhiên với nét duyên đằm thắm, ngân nga tiếng chèo của Tự Long. 25 năm đồng hành, họ chưa từng giấu việc đã có hàng trăm lần tranh luận gay gắt, bất đồng quan điểm trong công việc. Nhưng sau tất cả, sự tôn trọng và thấu hiểu luôn níu họ lại gần nhau.

Thân thiết đến mức không cần hoa mỹ, NSND Tự Long từng chân thành bộc bạch về người bạn đồng hành lớn nhất đời mình: "Tôi và Xuân Bắc có những góc khuất hay sự khác biệt không thể dung hòa nhưng chúng tôi biết hy sinh và chấp nhận cá tính của nhau. Hơn 25 năm làm việc chung, chúng tôi hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt là biết người kia định nói gì, làm gì trên sân khấu. Tôi luôn coi Xuân Bắc là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp và cuộc sống của mình".

Thân nhau từ thuở hàn vi tay trắng, giờ đây, NSND Xuân Bắc đã là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn còn NSND Tự Long là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội nhưng cả hai vẫn luôn kề vai sát cánh bên nhau. NSND Tự Long từng đùa rằng: "Gặp bạn là Cục trưởng 'khó' quá, có ngày 4 lần đi chung sự kiện".

Nghệ sĩ Trà My - MC Thảo Vân: Sự thấu hiểu lặng lẽ qua những khúc quanh cuộc đời

Nếu tình bạn của Xuân Bắc – Tự Long rộn rã tiếng cười sân khấu, thì mối duyên gắn kết giữa nghệ sĩ Trà My và MC Thảo Vân lại mang dáng vẻ của một dòng sông êm đềm, sâu lắng nhưng đầy ấm áp. Nhờ cầu nối Gặp nhau cuối tuần, hai người phụ nữ với hai cá tính tưởng chừng đối lập - một Trà My cởi mở, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và một Thảo Vân nhẹ nhàng, điềm đạm lại tìm thấy ở nhau sự đồng điệu kỳ diệu ở tâm hồn.

Cặp đôi thân thiết MC Thảo Vân - nghệ sĩ Trà My.

Hơn 2 thập kỷ qua, họ không chỉ sẻ chia ánh hào quang sân khấu mà còn nắm tay nhau bước qua những giai đoạn giông tố nhất của cuộc đời. Khi nghệ sĩ Trà My trải qua nỗi đau mất chồng, MC Thảo Vân luôn là điểm tựa tinh thần vững chãi. Ngược lại, trước những biến cố tình cảm hay lo toan đời thường của Thảo Vân, Trà My chưa bao giờ vắng mặt, luôn lặng lẽ chăm sóc và sẻ chia bằng tình thương của một người chị, người bạn ruột thịt.

Nói về người bạn tri kỷ lâu năm, MC Thảo Vân không giấu được sự xúc động và biết ơn: "Chị Trà My là người mà tôi có thể gọi bất cứ lúc nào, dù là đêm muộn hay rạng sáng và tôi biết chắc chắn chị sẽ nghe máy. Giữa chúng tôi không có sự xã giao hay khách khí. Chị hiểu tôi ngay cả khi tôi im lặng. Trong cuộc đời này, tìm được một người sẵn sàng đứng về phía mình, thấu hiểu và bao bọc mình một cách chân thành như thế là một may mắn quá lớn".

Tăng Thanh Hà – Thân Thúy Hà: "Sẻ Lớn" và "Sẻ Nhỏ" giữa chốn thị phi

Trong làng giải trí phía Nam, tình bạn giữa hai diễn viên Tăng Thanh Hà và Thân Thúy Hà luôn khiến công chúng ngưỡng mộ. Quen biết nhau từ những năm 2000 - thời điểm Hà Tăng mới vào nghề còn Thân Thúy Hà đã là tên tuổi có tiếng trên catwalk, sự bao bọc, chỉ bảo của người chị đi trước đã đặt nền móng cho một tình bạn kéo dài 26 năm.

Tăng Thanh Hà - Thân Thúy Hà.

Biệt danh thân thương "Sẻ Lớn" (Thân Thúy Hà) và "Sẻ Nhỏ" (Tăng Thanh Hà) bắt nguồn từ chính sự che chở ấy. Mặc cho khoảng cách tuổi tác và những ngã rẽ sự nghiệp khác nhau, người trở thành nàng dâu hào môn, người tiếp tục cống hiến cho màn ảnh, họ vẫn giữ nguyên thói quen tụ họp, tự tay nấu ăn, chia sẻ những chuyện vụn vặt thường ngày. Không đố kỵ, không thị phi và chưa từng đem tình bạn ra làm công cụ truyền thông, sự gắn kết của họ nhẹ nhàng mà vô cùng bền chặt.

Trải qua hơn 2 thập kỷ cùng nhau trưởng thành, Tăng Thanh Hà từng dành những lời viết ngọt ngào nhưng đầy trân trọng cho người chị thân thiết của mình: "Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên em từ những ngày em mới bước chân vào đời, chưa có gì trong tay cho đến tận bây giờ. Sự chân thành, thẳng thắn và tình yêu thương của 'Sẻ Lớn' luôn mang lại cho em cảm giác an yên. Dù thời gian có trôi đi, chỉ cần tụ họp bên nhau, chúng ta vẫn là những cô gái của những năm tháng thanh xuân ấy".

Thân Thúy Hà trong phim "Mưa đỏ":

Ảnh: FBNV